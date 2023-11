VAR ở V-League 2023-2024: Tốn thời gian do trọng tài hay do thiếu camera?

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ kiểm tra VAR ở trận Hà Nội – Hải Phòng – Ảnh: MINH ĐỨC

Thời gian bù giờ quá dài

Trọng tài trao đổi trong một trận đấu tại V-League 2023-2024 – Ảnh: MINH ĐỨC

Độ chính xác quan trọng hơn thời gian

Thống kê bù giờ khi có VAR 7 trận ở hai vòng đầu V-League 2023-2024: ■ Vòng 1: Trận đấu: Hải Phòng – HAGL (1-1), hiệp 1: +3, hiệp 2: +10 Thanh Hóa – HLHT (2-2) +5, +3 Nam Định – Quảng Nam (2-1) +4, +11 CAHN – Bình Định (1-1) +2, +5 ■ Vòng 2: Viettel – Thanh Hóa (1-1) +6, +10 HLHT – SLNA (1-1) +3, +4 Hà Nội – Hải Phòng (3-5) +3, +12 Trung bình 11,4 phút/trận

Hai vòng đấu vừa qua có 7/13 trận đấu có sự hỗ trợ của Công nghệ video hỗ trợ trọng tài ( VAR ). Trung bình số phút bù giờ mỗi trận đấu có VAR là 11,4 phút. So với con số 10 phút/trận ở 5 trận đấu thử nghiệm cuối V-League 2023, các trọng tài vẫn mất nhiều thời gian để thảo luận và đưa ra quyết định.Cụ thể, trận Hà Nội – Hải Phòng (3-5) trên sân Hàng Đẫy tối 29-10 được bù giờ đến 15 phút cho cả trận đấu. Dù chỉ có 8 phút bù giờ chính thức ở hiệp 2, nhưng trận đấu chỉ kết thúc khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ 12 (hiệp 1 bù giờ 3 phút). Điều này do trọng tài Trần Ngọc Nhớ mất khoảng 8 phút cho hai lần phải kiểm tra VAR trong hiệp 2 để xác định 2 quả 11m cho cả hai đội. Còn ở trận CLB Viettel hòa Thanh Hóa (1-1) vào tối 28-10 có thời gian bù giờ dài nhất tính đến thời điểm hiện tại với 16 phút. Báo cáo của ban tổ chức giải là 13 phút (5 phút bù giờ hiệp 1 và 8 phút bù giờ hiệp 2), nhưng trận đấu chỉ kết thúc khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ 11. Lý do là trọng tài Nguyễn Mạnh Hải mất hơn 5 phút kiểm tra VAR trong tình huống Rimario (Thanh Hóa) bị Thanh Bình (Viettel) phạm lỗi trong vòng cấm ở hiệp 1. Sau đó, hiệp 2 mất 4 phút để bác sĩ kiểm tra chấn thương của Hoàng Đức (CLB Viettel). Các trận đấu khác có thời gian bù giờ dài là Nam Định – Quảng Nam (2-1) mất đến 15 phút. Trận khai mạc mùa giải giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai hôm 20-10 cũng bù giờ đến 13 phút (hiệp 2 bù giờ đến 10 phút).V-League đang sử dụng gói VAR Light với 8 camera. Trong khi đó, gói VAR hoàn chỉnh có thể lên đến 42 camera nhưng chi phí đắt gấp đôi. Hiện tại ở Đông Nam Á, chỉ có giải đấu ở Thái Lan, Singapore và Việt Nam áp dụng VAR. Trong đó, Thái Lan sử dụng 12 camera, Singapore dùng 7 camera. Số lượng camera hạn chế ở V-League là một phần nguyên nhân khiến việc kiểm tra tình huống diễn ra lâu hơn. Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh từ máy quay cũng khiến các trọng tài phải xem đi xem lại tình huống nhiều lần. Nhưng không thể phủ nhận VAR đã giúp các trận đấu ở V-League 2023-2024 diễn ra công bằng hơn. Các cầu thủ và ban huấn luyện không còn phản ứng thái quá.Khán giả cũng có dịp xem lại nhiều tình huống nhạy cảm để tự mình có đánh giá chính xác về các tình huống trong trận đấu thay vì chỉ trích trọng tài và ban tổ chức giải. Tuy nhiên, khán giả sẽ giảm bớt sự hào hứng khi chứng kiến trận đấu bị gián đoạn quá lâu trong lúc chờ các trọng tài kiểm tra VAR. Các cầu thủ thi đấu trên sân cũng thế. Nhưng với ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đem lại công bằng cho các CLB là điều phải đặt lên hàng đầu. Trưởng ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ chia sẻ: “Mọi người đều mong muốn thời gian kiểm tra VAR diễn ra nhanh. Nhưng 1 trong 12 nguyên tắc khi áp dụng VAR của FIFA là độ chính xác quan trọng hơn thời gian. Muốn đúng và nhanh là không thể bởi có những tình huống khó, trọng tài phải xem đi xem lại”. Ông Đặng Thanh Hạ cho rằng đừng nhìn tiêu cực (thời gian kiểm tra lâu) mà hãy nhìn vào tính tích cực của VAR khi áp dụng với bóng đá Việt Nam. “So sánh những trận đấu có VAR và không có VAR, chúng ta sẽ thấy sai sót được giảm thiểu rất nhiều. Đó mới là mục đích của VAR, chứ không phải mục đích của VAR là nhanh. Nhiệm vụ của VAR là chính xác, công bằng. Chúng ta không thể so sánh VAR ở Giải ngoại hạng Anh dù VAR ở đây vẫn còn sai sót. Chúng ta chỉ mới áp dụng VAR có vài trận nên không thể đòi hỏi sự hoàn thiện được. Chưa kể số lượng máy quay của chúng ta còn ít, nên các góc quay chưa có được chất lượng tốt nhất nên trọng tài mất nhiều thời gian để xem lại trước khi ra quyết định cuối cùng”, ông Hạ nói thêm.