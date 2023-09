Tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản: Nỗ lực cho vé vào tứ kết

Hải Yến và Bích Thùy (phải) sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam đạt kết quả tốt trước Nhật Bản? – Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tuyển Nhật vẫn mạnh dù là đội trẻ

Đối mặt với Nhật Bản là cực khó với các cô gái Việt Nam – Ảnh: NAM TRẦN

Nỗ lực hết mình

Nếu không, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ thua với cách biệt không nhiều để nuôi hy vọng đi tiếp. Theo điều lệ môn bóng đá nữ ở Asiad 19, năm đội dẫn đầu năm bảng và ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở bốn bảng sẽ giành vé vào tứ kết. Tuyển nữ Việt Nam đang nằm trong ba vị trí dẫn đầu ở nhóm bốn đội nhì bảng có thành tích xuất sắc. Nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua đậm Nhật Bản.Bóng đá nữ Nhật Bản đang xếp hạng 8 thế giới và dẫn đầu châu Á. Nhưng chuẩn bị cho tương lai, tuyển nữ Nhật Bản dự Asiad 19 với 14/21 cầu thủ dưới 22 tuổi. Trong 7 cầu thủ còn lại, người lớn tuổi nhất là thủ môn số 1 Natsumi Asano cũng chỉ 26 tuổi. So với đội hình từng vào đến tứ kết World Cup nữ 2023, Nhật Bản chỉ giữ lại Remina Chiba, chân sút 24 tuổi được ra sân 8 phút cuối trận mở màn thắng Zambia 5-0. Nhưng các cầu thủ nữ Nhật Bản cho thấy họ không hề yếu tại Asiad 19. Hai trận ra quân, Nhật Bản thắng đậm Bangladesh và Neapal với cùng tỉ số 8-0 dù chưa ra sân với đội hình mạnh nhất. Những cầu thủ trẻ như tiền vệ Momoko Tanikawa (18 tuổi), Kotono Sakakibara (19 tuổi), tiền đạo Maya Hijikata (19 tuổi) đều chơi tốt và ghi bàn. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đá với đội hình chính thắng vất vả Nepal 2-0 và để Bangladesh ghi bàn trong trận thắng 6-1 khi thử nghiệm các cầu thủ trẻ. Sức mạnh của tuyển Nhật Bản vẫn nằm ở lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ quen thuộc để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Nổi bật là vai trò dẫn dắt lối chơi của Yuzuho Shiokoshi – tiền vệ 25 tuổi được HLV Michihisa Kano bố trí đá chính trong hai trận vừa qua.Trong bảy lần đối đầu với tuyển nữ Nhật Bản , Việt Nam thua cả bảy. Trong đó, gần đây nhất là thất bại 0-3 ở Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ. Sự chênh lệch còn lớn hơn nếu nhìn về mặt tỉ số sau bảy trận: 32-1. Bàn thắng duy nhất tuyển nữ Việt Nam ghi được vào lưới Nhật Bản là trận thua 1-6 ở vòng loại cuối cùng Olympic 2016. Huỳnh Như – cầu thủ ghi bàn khi đó – giờ không có mặt tại Asiad 19 do đang thi đấu cho CLB Lank FC ở Bồ Đào Nha. Cả tuyển nữ Nhật Bản và Việt Nam cũng thay đổi khá nhiều. Với đội hình trẻ trung, Nhật Bản vẫn trội hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng để giành một kết quả khả quan hơn bảy lần đối đầu trước thì đây quả là cơ hội không thể nào tốt hơn với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong nỗ lực giành vé vào tứ kết. So những trận đấu với các đối thủ mạnh tại World Cup nữ 2023, các cầu thủ nữ Việt Nam đã trưởng thành lên rất nhiều.Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, tuyển nữ Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ cũng như ra sân tập luyện chiến thuật trong hai buổi tập vừa qua. Những cầu thủ trụ cột được HLV Mai Đức Chung cho nghỉ ở trận đấu với Bangladesh đang rất sung sức trước trận gặp Nhật Bản. Phòng ngự để giành một kết quả hòa là điều có thể hy vọng. Nhưng khi cần ghi bàn, tuyển nữ Việt Nam cũng sẵn sàng. Có phong độ rất cao, tiền vệ Bích Thùy đã ghi được 3 bàn ở Asiad 19. Hải Yến cũng sẵn sàng gánh vác trọng trách ghi bàn mà Huỳnh Như để lại. Ngôi sao mới Thanh Nhã cũng sẵn sàng ghi bàn như đã từng làm trong trận giao hữu với tuyển nữ Đức trước thềm World Cup nữ 2023. Ở trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại Saitama, đội tuyển nam Việt Nam đã xuất sắc hòa chủ nhà Nhật Bản (ra sân với nhiều cầu thủ dự bị) 1-1 sau khi dẫn trước 1-0. Đó cũng là trận hòa lịch sử của đội tuyển nam Việt Nam sau bốn trận toàn thua trước đó. Và giờ đây, bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chờ đợi một trận hòa lịch sử khác.