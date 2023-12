Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị đề nghị tổng hình phạt 25 - 26 năm tù

Bị cáo Phan Quốc Việt trong phiên tòa sáng 28-12 – Ảnh: DANH TRỌNG

Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, mức án 15 năm tù; bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y, bị đề nghị từ 11 – 13 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quy trình “ra đời” kit xét nghiệm Việt Á

Bị cáo Hồ Anh Sơn tại tòa – Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo Trịnh Thanh Hùng trong phiên xét xử sáng 28-12 – Ảnh: DANH TRỌNG

Theo Danh Vọng

Sáng 28-12, phiên tòa xét xử bốn cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y, Phan Quốc Việt cùng 2 bị cáo khác vì tiếp tay cho Công ty Việt Á chuyển sang phần tranh luận, Viện kiểm sát quân sự trung ương nêu bản luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.Nhóm bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, trưởng phòng trang bị vật tư, mức án từ 7 – 8 năm tù; Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, trưởng phòng tài chính, bị đề nghị từ 3 – 5 năm tù; Lê Trường Minh, cựu thiếu tá, trưởng ban hóa dược, bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù; Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Công ty Việt Á , bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù. Riêng bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị viện kiểm sát đề nghị tòa phạt 15 năm tù về hành vi lợi dụng chức vụ và từ 10 – 11 năm tù cho hành vi vi phạm đấu thầu, tổng hợp hình phạt từ 25 – 26 năm tù. Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo xâm phạm quyền quản lý, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, giảm uy tín của cơ quan nhà nước nói chung và Học viện Quân y nói riêng. Do vậy, tất cả phải bị phạt tù nghiêm nhưng cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như nộp tiền khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, có thành tích trong công tác, gia đình có liệt sĩ… Bên cạnh đó, Học viện Quân y cũng xin giảm nhẹ cho bốn bị cáo là cựu sĩ quan trong đơn vị.Theo Viện kiểm sát quân sự trung ương, trước tình hình dịch COVID-19 xuất hiện ở nước ngoài, có nguy cơ vào Việt Nam, ban giám đốc Học viện Quân y đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu bộ kit xét nghiệm COVID-19. Do vụ lợi cá nhân, từ tháng 1-2020, Trịnh Thanh Hùng đã thông đồng với Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn đưa Công ty Việt Á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp, sản xuất 20.000 test kit thử nghiệm. Sau đó để Việt Á được cấp phép, sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kit. Đến ngày 6-2-2020, Học viện Quân y ký hợp đồng thực hiện đề tài với Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ), với tổng kinh phí đề tài 18,98 tỉ đồng.Khoảng giữa tháng 2-2020, Việt chỉ đạo Hồ Thị Thanh Thủy (phó tổng giám đốc Việt Á, vợ của Việt) mang bộ xét nghiệm COVID-19 (do Thủy nghiên cứu) đi đánh giá, thử nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho kết quả đạt. Quá trình nghiên cứu đề tài, Hùng, Sơn, Việt xác định kit Việt Á cung cấp tốt hơn nên thống nhất không cần Học viện Quân y chuyển giao quy trình nghiên cứu của mình mà để Việt Á sản xuất 20.000 test kit thử nghiệm.Theo viện kiểm sát, hành vi gian dối của các bị cáo đã gây thiệt hại gần 18,5 tỉ đồng. Ông Hùng bị cáo buộc nhận “lót tay” 350.000 USD từ Việt Á, ông Sơn nhận 2,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Phan Quốc Việt chi hơn 7,1 tỉ đồng cho nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân y liên quan sai phạm trong đấu thầu vật tư y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang và TP.HCM, giai đoạn tháng 5 đến tháng 12-2021. Theo viện kiểm sát, bị cáo Phan Quốc Việt vì vụ lợi cá nhân, vì muốn bán được nhiều kit xét nghiệm, đã chỉ đạo bị cáo Vũ Đình Hiệp chi hơn 7,1 tỉ đồng cho các cá nhân thuộc Học viện Quân y. Cụ thể, đã chi cho các ông Nguyễn Văn Hiệu hơn 3,5 tỉ đồng, Ngô Anh Tuấn hơn 1 tỉ đồng và Hồ Anh Sơn hơn 2,4 tỉ đồng.