Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà Tết cho người dân Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết và tặng quà gia đình hộ nghèo, công nhân, người lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa… tại Cần Thơ – Ảnh: VGP

Sáng 4-2, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi, trẻ em khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024″ trên địa bàn thành phố.

“Không để ai không có Tết”

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đất nước còn khó khăn nhưng đã chăm lo đời sống an sinh xã hội rất tốt.

“Chúng ta đã tiến hành đợt làm an sinh xã hội theo chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, chăm lo cái Tết theo nguyên tắc không để ai không có Tết; đi thăm gia đình khó khăn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo; đi thăm các anh chị em làm nhiệm vụ ở giàn khoan DK1; đặc biệt là thăm các gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn, có hoàn cảnh éo le.

Có thể nói đó là chiến dịch an sinh xã hội dịp Tết bao trùm, đầy đủ, toàn diện, đều khắp trên đất nước.

Trong thành tựu chung đó có đóng góp của thành phố Cần Thơ – là thủ phủ của miền Tây. Đóng góp của thành phố vào thành tích chung của vùng, của cả nước là rất quan trọng, đánh dấu mốc son trong triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng các cấp của thành phố.

Chúng ta ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ vào thành tựu của cả nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Rà soát lại xem còn ai chưa hưởng chính sách

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc – Ảnh: VGP

Thủ tướng lưu ý năm 2024 được xác định là năm còn khó khăn. Tuy nhiên, những tín hiệu ban đầu của năm nay cho thấy sự khởi sắc. Vì vậy, thành phố Cần Thơ cần tiếp tục phát huy bản chất anh hùng cách mạng, khắc phục hạn chế, khó khăn, khuyết điểm để tiếp tục vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ này.

“Đây là điểm nhấn, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thành phố Cần Thơ có hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ thì vùng mới hoàn thành được và vùng có hoàn thành tốt, xuất sắc nhiêm vụ thì cả nước mới hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ làm đầu tàu gương mẫu thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ”, ông lưu ý.

Thủ tướng cũng cho rằng bên cạnh những nhiệm vụ quan trọng đó cũng phải góp phần giữ vững ổn định chính trị của thành phố, của vùng, từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị và góp phần vào độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Về chăm lo Tết, Thủ tướng cho rằng đã và đang làm tốt, tuy nhiên ông đề nghị rà soát lại. “Vừa qua tôi có chỉ đạo trên phạm vi cả nước chính quyền các cấp phải rà soát lại còn ai thiếu gạo, thiếu lương thực thực phẩm, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc còn rét đậm, rét hại cần phải rà soát, kiểm tra lại; xem chế độ, chính sách của các đối tượng được hưởng chế độ chính sách, hưởng bảo trợ của Đảng, Nhà nước mà còn thiếu, còn chỗ nào chưa đến được không.

Mong các đồng chí chỉ đạo rà soát lại trên phạm vi toàn thành phố còn đối tượng nào là người nghèo, đối tượng chính sách mà chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước để kịp thời làm ngay cho nhân dân, cho đối tượng được thụ hưởng. Đặc biệt là gia đình khó khăn, có hoàn cảnh éo le, đối tượng yếu thế, những người ốm đau vào dịp Tết này”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các lực lượng vũ trang cần đảm bảo cái Tết an toàn, an dân, an ninh. Theo Thủ tướng, thường dịp Tết tai nạn giao thông sẽ tăng lên, lực lượng chức năng cần kiểm soát các tệ nạn xã hội liên quan bia rượu, ma túy, các loại tội phạm khác mà dịp Tết hay xuất hiện.

Về ứng trực ngày Tết, Thủ tướng yêu cầu các bệnh viện, lực lượng phòng cháy chữa cháy phân công ứng trực tốt. “Làm tất cả các cái này để đảm bảo người dân có Tết an ninh, an toàn, vui vẻ, an lành và nghĩa tình”, Thủ tướng nói thêm.