Thủ môn ở V-League 2023-2024: Chỗ thừa chỗ thiếu

Thậm chí ở Giải hạng nhất, có CLB còn đăng ký và đưa cả HLV thủ môn vào thi đấu nhằm chữa cháy khi thủ môn số 1 rồi số 2 bị chấn thương hoặc ốm.

Sau 8 năm, CLB B.Bình Dương mới lại có dịp tận hưởng vị trí đầu bảng sau chiến thắng 3-2 trước Nam Định ở vòng 6 V-League 2023-2024. Ngoài những hợp đồng mới chất lượng và tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức, sự xuất sắc của thủ môn 27 tuổi Trần Minh Toàn qua 6 trận cũng góp phần làm nên vị trí hiện tại của đội bóng.

CLB Thanh Hóa cũng tin dùng thủ môn 23 tuổi Trịnh Xuân Hoàng ở 5/6 trận đầu mùa thay vì thủ môn kỳ cựu Nguyễn Thanh Diệp (32 tuổi). Vị trí thứ ba hiện tại của CLB Thanh Hóa cũng có công của cựu thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam.

Tài chính eo hẹp buộc CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải để thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (32 tuổi) ra đi, trao niềm tin cho các thủ môn trẻ. Và sau 6 trận, đội bóng phối núi vẫn chưa biết mùi chiến thắng, thủng lưới 11 bàn dù HLV Kiatisak liên tục xoay tua ba thủ môn Trần Trung Kiên (20 tuổi, 4 trận), Dương Văn Lợi (23 tuổi, 1 trận) cùng tân binh Phan Đình Vũ Hải (29 tuổi, 1 trận).

Nếu HAGL là câu chuyện không có thủ môn chất lượng thì Sông Lam Nghệ An (SLNA) hoàn toàn ngược lại. Đội bóng xứ Nghệ có thủ môn Nguyễn Văn Việt (21 tuổi) và Cao Văn Bình (18 tuổi) từng được HLV Philippe Troussier gọi lên đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Nhưng phải chờ đến hôm qua (17-12), Nguyễn Văn Việt mới có thể cùng SLNA có được chiến thắng đầu tiên trước HAGL sau 5 trận toàn hòa và thua.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) luân phiên dùng hai thủ môn Dương Quang Tuấn (27 tuổi) và Dương Tùng Lâm (24 tuổi) trong 6 trận đầu mùa. Kết quả là đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đang xếp chót bảng với chỉ 2 điểm, thủng lưới đến 13 bàn. Mới nhất là trận thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định (Bình Định). Với chiều cao chỉ 1,79m (Tùng Lâm) và 1,75m (Quang Tuấn), thủ môn rõ ràng là điểm yếu lớn nhất của HLHT.

Ngoài 5 CLB kể trên, 9 CLB còn lại ở V-League 2023-2024 đều dùng thủ môn từ 30 tuổi trở lên. CLB Bình Định sử dụng xuyên suốt thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm (30 tuổi), dự bị cũng là thủ môn 30 tuổi Trần Đình Minh Hoàng. CLB Quảng Nam xoay tua hai thủ môn Tống Đức An (32 tuổi) và Nguyễn Văn Công (31 tuổi).

Các thủ môn lớn tuổi khác bắt chính liên tục có thể kể đến là Filip Nguyễn (31 tuổi, CAHN), Nguyên Mạnh (32 tuổi, Nam Định), Đình Triệu (32 tuổi, Hải Phòng), Tấn Trường (37 tuổi, Hà Nội), Patrick Lê Giang (31 tuổi, TP.HCM), Tuấn Mạnh (33 tuổi, Khánh Hòa), Phạm Văn Phong (30 tuổi, Thể Công – Viettel).

Đẳng cấp của Filip Nguyễn đã đẩy hai thủ môn từng khoác áo U23 Việt Nam là Đỗ Sỹ Huy (25 tuổi) và Bùi Tiến Dũng (26 tuổi) ngồi suốt trên ghế dự bị ở CLB CAHN. Còn với CLB Thể Công – Viettel, thủ môn từng chơi nổi bật ở đội tuyển U23 Việt Nam Đoàn Huy Hoàng (20 tuổi) cũng phải chuyển đến CLB Bình Phước thi đấu ở Giải hạng nhất 2023-2024 khi chỉ là thủ môn thứ tư tại đội bóng áo lính.

Trên thực tế, đào tạo ra thủ môn giỏi là điều không hề dễ dàng. Cái nôi đào tạo thủ môn một thời Bình Định lâu nay cũng không cho ra lò ai đáng chú ý. CLB TP.HCM còn không đào tạo ra thủ môn, phải liên tục mua hoặc mượn về thi đấu. Khi thủ môn số 2 Đặng Ngọc Tuấn (28 tuổi) chấn thương, CLB TP.HCM phải gửi công văn mượn thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của CLB Bình Định hồi đầu tháng 12 để dự phòng cho Patrick Lê Giang nhưng bị từ chối.

Cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam và giờ đang làm HLV thủ môn ở CLB SHB Đà Nẵng Nguyễn Văn Phụng chia sẻ: “Do kinh phí không có để mua thủ môn tốt, nhiều đội phải dùng thủ môn trẻ thiếu chất lượng để dự phòng. Và khi thủ môn chính gặp chấn thương, họ lại không tin tưởng thủ môn trẻ nên đôn luôn HLV thủ môn vào thi đấu như đã thấy. Tuy nhiên, công tác đào tạo thủ môn của bóng đá Việt Nam cũng có vấn đề”.

“Đào tạo thủ môn rất khó khăn, vì phải tìm lứa có năng khiếu và có thể hình phù hợp, rồi đào tạo phải có lộ trình. Vì nếu không được bắt thường xuyên, khi đưa vào các em sẽ bắt lụp chụp và mắc sai lầm, ảnh hưởng đến sự phát triển”, ông Phụng nói thêm.

Cười không nổi ở Giải hạng nhất CLB Long An đăng ký HLV thủ môn tuyến trẻ Nguyễn Tiến Anh trước vòng 7 Giải hạng nhất 2023-2024 sau khi thủ môn 33 tuổi này đã nghỉ thi đấu 1 năm. Lý do là một thủ môn của đội bị chấn thương nặng và một thì đang ốm. Không chỉ đăng ký, CLB Long An còn tung Tiến Anh bắt chính nhưng vẫn không tránh khỏi trận thua SHB Đà Nẵng 2-5 trên sân nhà vào hôm 16-12. Giải hạng nhất mùa trước còn chứng kiến CLB Bà Rịa – Vũng Tàu đăng ký HLV thủ môn Danh Hoàng Tuấn (42 tuổi) vào danh sách sau khi kỷ luật thủ môn số 1 cùng một loạt cầu thủ khác vì đòi tiền CLB nợ phí lót tay. Treo găng đã 7 năm, Danh Hoàng Tuấn vào bắt chính trận gặp chủ nhà Hòa Bình ở vòng 13 đã phải rời sân ở phút 77 vì… bị chuột rút. Đó cũng là trận duy nhất của Danh Hoàng Tuấn khi sau đó anh chỉ ngồi dự bị trong 5 trận còn lại.

Theo Nguyên Khôi

https://tuoitre.vn/thu-mon-o-v-league-2023-2024-cho-thua-cho-thieu-20231218093613751.htm