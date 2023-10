Thời tiết hôm nay 19-10: Bão số 5 hướng vào vịnh Bắc Bộ, mưa từ Bắc vào Trung

Nước lũ lên nhanh ở xã Hải Phong sáng 18-10 – Ảnh: NHƯ KHOA Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của bão số 5, đêm qua đến sáng nay 19-10, thời tiết từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa. Nhiều nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Đêm nay đến đêm 21-10, phía nam đồng bằng Bắc Bộ, vùng đông bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến rất to.

Ngoài ra, hôm nay khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào đến mưa to. Lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng lưu ý mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2. Do đó có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Bên cạnh đó là nguy cơ sạt lở bờ sông, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Về diễn biến bão số 5, hiện bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và gây mưa to gió lớn cho vùng biển này và các tỉnh ven biển.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 19-10:

Hà Nội có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam (từ Quảng Trị – Thừa Thiên Huế) đêm và sáng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, riêng chiều tối mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.