Sáng nay 21-9, bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm ra tòa

An ninh tại phiên tòa được thắt chặt

Lực lượng chức năng được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước tòa – Ảnh: MINH HÒA

Khu vực trước tòa cấm tụ tập đông người – Ảnh: MINH HÒA

Những người không có phận sự không được vào trong tòa án – Ảnh: MINH HÒA

An ninh xung quanh tòa án trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) được thắt chặt. Nhiều lực lượng vũ trang được huy động đảm bảo an ninh trật tự ngoài và trong tòa án. Theo ghi nhận lúc 6h, có hai xe chở phạm được Cảnh sát giao thông dẫn đoàn chạy vào tòa. Bên trong tòa an ninh được thắt chặt hơn, nhiều lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ có những người có phận sự mới được ra vào.