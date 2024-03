Phát động sử dụng mạng viễn thông di động Gtel Mobile

Các đại biểu dự buổi lễ.

Sáng 1-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và người thân sử dụng mạng viễn thông di động Gtel Mobile. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Dự buổi lễ còn có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo Tổng công ty Công nghệ – Viễn thông Toàn cầu, Công ty Viễn thông di động toàn cầu Gtel Mobile…

Mạng viễn thông di động Gtel ra đời năm 2008 với mục tiêu hình thành mạng viễn thông di động mạnh của ngành công an, đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trải qua 16 năm thăng trầm, thậm chí có những lúc mạng viễn thông Gtel Mobile hoàn toàn mất sóng, thì đến nay, với những nỗ lực không ngừng, Gtel Mobile đã trở lại thị trường với một hình ảnh mới và một tâm thế mới, sẵn sàng cho các dự án đột phá sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trao 5 số hotline cho 5 đơn vị thuộc Bộ Công an.

Kế thừa sự hợp tác giữa Bộ Công an và Tập đoàn VNPT, Công ty Gtel Mobile đã triển khai hợp tác toàn diện với Tập đoàn VNPT theo hướng sử dụng chung hạ tầng, tài nguyên. Đến nay, chỉ trong thời gian ngắn, công ty đã cung cấp được dịch vụ di động 4G với các đầu số đẹp 059 và 099 phủ sóng khắp toàn quốc, chất lượng dịch vụ tương đương các mạng hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Với khẩu hiệu “nghĩ mới làm mới”, Gtel Mobile hiện đang không chỉ cung cấp các kết nối mà còn cung cấp môi trường truyền thông số hội tụ, bảo vệ và xác thực người dùng, liên kết các dịch vụ viễn thông, truyền hình, internet và mạng xã hội, xây dựng các cộng đồng trực tuyến lành mạnh góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số một cách nhanh chóng, an toàn và tin cậy.

Gtel Mobile cũng phối hợp với các cục nghiệp vụ xây dựng các số hotline để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của nhân dân và nắm tình hình an ninh, trật tự.

Tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã trao 5 số hotline cho 5 đơn vị thuộc Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Tổng Công ty Gtel đã có những bước phát triển mới, với một diện mạo mới, vươn mình trở thành một doanh nghiệp công nghệ, viễn thông hàng đầu của Bộ, ghi nhiều dấu ấn trên thị trường, cung cấp các sản phẩm công nghệ, phần mềm, góp phần chuyển đổi số quốc gia.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm hành động của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng Công ty Gtel và Công ty Gtel Mobile.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thời gian tới, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng Công ty Gtel và Công ty Gtel Mobile tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công ty có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả, phấn đấu sớm trở thành doanh nghiệp công nghệ viễn thông phát triển mạnh, hàng đầu của đất nước, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường, phục vụ có hiệu quả công tác thông tin liên lạc của ngành công an, cũng như tạo nguồn lực dự phòng quốc gia, phục vụ thông tin liên lạc của Đảng, Nhà nước trong trường hợp khẩn cấp.

Công ty Gtel Mobile phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đẩy mạnh truyền thông về chất lượng, hiệu quả của mạng viễn thông di động Gmobile để cán bộ, chiến sĩ và thân nhân có niềm tin, ủng hộ sử dụng như một kênh thông tin liên lạc chính. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ viễn thông chất lượng, an toàn, bảo mật, đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc khai thác, sử dụng hạ tầng viễn thông của Bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng nhà trạm BTS, cửa hàng, trung tâm dữ liệu tại cơ sở nhà đất của công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, báo cáo Bộ phê duyệt để có thêm các nguồn lực thúc đẩy phát triển cho Gtel Mobile.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm phát động toàn lực lượng ủng hộ, sử dụng mạng viễn thông di động của Công ty Gtel Mobile để thúc đẩy các nguồn nội lực, phát triển doanh nghiệp trong Ngành; đồng thời đề nghị công an các đơn vị, địa phương phổ biến, phát động toàn thể lực lượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Gtel Mobile cho hoạt động nghiệp vụ và cả hoạt động bình thường trong đời sống và gia đình.

