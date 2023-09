Olympic Việt Nam bị loại ở Asiad 19: Thêm một bài học đắt giá

Cách tính điểm môn bóng đá nam Asiad 19

Môn bóng đá nam Asiad 19 có 23 đội tham dự, chia làm 6 bảng. Giờ chót, 2 đội cùng ở bảng C là Olympic Syria và Aaghanistan rút lui khiến bảng đấu này chỉ còn 2 đội.

Theo điều lệ, 12 đội dẫn đầu 6 bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 5 bảng (không tính bảng C) sẽ giành vé vào vòng 16 đội. Do bảng D chỉ có 3 đội, nên khi so sánh thành tích đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, bảng có 4 đội sẽ không tính kết quả với đội chót bảng. Kết quả, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 5 bảng lần lượt là Olympic Indonesia (3 điểm), Qatar (1 điểm), Thái Lan (1 điểm) và Myanmar (1 điểm). Olympic Việt Nam xếp chót với 0 điểm.

Cụ thể:

– Ở bảng A, Olympic Myanmar không tính kết quả trận thắng Olympic Bangaldesh 1-0, giành vé đi tiếp nhờ trận hòa Olympic Ấn Độ 1-1.

– Ở bảng B, Olympic Việt Nam không tính kết quả trận thắng Olympic Mông Cổ 4-2, bị loại sau 2 trận toàn thua.

– Ở bảng D, có 3 đội nên không có ai bị loại sau khi Olympic Qatar và Palestine đã hòa 0-0 và còn trận Olympic Nhật Bản – Palestine vào tối nay (25-9).

– Ở bảng E, Olympic Thái Lan không tính kết quả trận hòa Olympic Kuwait 1-1, giành vé đi tiếp khi hòa Olympic Bahrain 1-1.

– Ở bảng F, Olympic Kyrgyzstan, Indonesia và Đài Loan có cùng 3 điểm sau Olympic Triều Tiên (9 điểm). Nhưng rốt cuộc, Olympic Kyrgyzstan (vị trí nhì bảng) và Indonesia (vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất) giành vé đi tiếp do hơn Olympic Đài Loan về hiệu số.

Theo Nguyên Khôi

https://tuoitre.vn/olympic-viet-nam-bi-loai-o-asiad-19-them-mot-bai-hoc-dat-gia-20230924232712047.htm