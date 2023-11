Nhóm người tàng trữ, vận chuyển, mua bán 216kg ma túy nhận 18 án tử hình

Liên quan vụ án, trong 4 bị cáo còn lại có 3 bị cáo lãnh án chung thân và 1 bị cáo lãnh 15 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h ngày 19-7-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm nhiệm vụ tại cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức (quận 2 cũ) phát hiện một xe đầu kéo chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa đi Hàn Quốc có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên tiến hành khám xét. Kết quả khám xét phát hiện thu giữ: 40 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng được giấu trong 4 kiện đá hoa cương là ma túy có tổng khối lượng 39,5kg loại methamphetamine.Tài xế xe khai nhận chạy thuê cho công ty của H.T.H.T.. Cơ quan điều tra triệu tập ghi lời khai đối với T. xác định lô hàng thu giữ là của Kim Soon Sik (bạn trai của T.). Theo hội đồng xét xử, mặc dù hầu hết các bị cáo kêu oan nhưng căn cứ vào lời khai ban đầu, các biên bản, tài liệu chứng cứ có trong vụ án có căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7-2020 tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 216,3kg ma túy các loại, trong đó bị thu giữ 162kg ma túy các loại, số còn lại các bị can vận chuyển tiêu thụ trót lọt. Trong đó, Vũ, Thiện đã bốn lần nhận từ Be (đối tượng người Việt sống tại Campuchia) tổng cộng 168,8kg ma túy các loại. Tất cả số ma túy trên, Vũ đã giao cho khách theo yêu cầu của Be một phần. Số còn lại cất giấu tại nhiều địa điểm đã bị cảnh sát khám xét thu giữ. Trong những lần giao ma túy trên, Vũ nhận được yêu cầu giao cho Li Tian Guan. Li Tian Guan thuê Kim Soon Sik vận chuyển ma túy với tiền công 5 triệu won/kg. Kim Soon Sik rủ Kang Seon Hak là bạn quen khi đi tù ở Hàn Quốc đến Việt Nam cùng vận chuyển. Kim Soon Sik và Kang Seon Hak đã ba lần nhận ma túy từ nhóm của Vũ rồi giấu vào các kiện đá hoa cương. Sau đó, thuê nhân công Việt Nam xếp lẫn các kiện đá hoa cương khác (không có ma túy) để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Từ chứng cứ thu thập được, vật chứng, kết luận giám định, đủ căn cứ kết luận Kim Soon Sik, Kang Seon Hak, Li Tian Guan vận chuyển trái phép 39,5kg ma túy loại methamphetamine. Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của Li Tian Guan, công an còn thu giữ 14,3g ma túy. Theo Đan Thuần https://tuoitre.vn/nhom-nguoi-tang-tru-van-chuyen-mua-ban-216kg-ma-tuy-nhan-18-an-tu-hinh-20231111154807171.htm