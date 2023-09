'Nhiều người Mỹ xúc động khi Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam thành công'

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ – Ảnh: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp sáng 20-9 giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt là đóng góp của cá nhân Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan trong việc thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden vừa qua, khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Sullivan chuyển lời cảm ơn và thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Joe Biden.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mong sớm thăm Việt Nam

Để nhanh chóng triển khai những kết quả quan trọng của chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng đề nghị hai nước tích cực phối hợp, trao đổi để hoàn thiện khuôn khổ hợp tác mới.

Trong đó nhất là các ngành, lĩnh vực mang tính chiến lược, đột phá như khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh mạng.

Thủ tướng đánh giá cao quan điểm rõ ràng của phía Mỹ đối với vụ tấn công khủng bố vừa qua tại Tây Nguyên.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị hai bên hợp tác giảm sự chống đối của các đối tượng phản động, thù địch đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống Biden và bày tỏ mong muốn sớm được thăm Việt Nam.

Ông Sullivan chia sẻ cá nhân và nhiều người dân Mỹ xúc động khi chứng kiến chuyến thăm diễn ra thành công. Điều đó khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cùng xây dựng tương lai tốt đẹp.

Ông Sullivan nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cần thiết hiện thực hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và cho biết sẽ thúc đẩy để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng xanh, hợp tác chống biến đổi khí hậu, giáo dục – đào tạo.

Việt Nam là đối tác chủ chốt trong triển khai chính sách của Mỹ

Cũng trong ngày 20-9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Thủ tướng cho biết Việt Nam coi hợp tác kinh tế – tài chính – thương mại – đầu tư là ưu tiên của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ.

Ông cũng đánh giá cao cá nhân Bộ trưởng Janet Yellen và Bộ Tài chính Mỹ đã có những đóng góp thực chất cho hợp tác kinh tế, tài chính. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính – Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế – tài chính giữa Việt Nam và Mỹ, đề nghị Mỹ sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Mỹ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gỗ và đặc biệt là nông sản Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen chia sẻ việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện phản ánh “những bước tiến ngoạn mục” trong quan hệ hai nước.

Bà Yellen khẳng định Việt Nam là đối tác chủ chốt trong triển khai chính sách khu vực của Mỹ. Hiện Mỹ hợp tác với Việt Nam để tăng cường tính tự cường của chuỗi cung ứng khu vực và Việt Nam có tiềm năng trong chuỗi cung ứng về bán dẫn.

Liên quan đến hợp tác tầm khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Thủ tướng cũng đề nghị Mỹ dành thêm nguồn lực, tài chính để hỗ trợ các nước tiểu vùng Mekong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.