Nhiều đề xuất, chỉnh lý quy định về chở trẻ em trên ô tô, xe máy

Người dân chở trẻ em trên xe máy tham gia giao thông ở Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN

Tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, nội dung liên quan bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông đã có nhiều bổ sung, chỉnh lý mới.

Chỉnh lý quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35m trên ô tô

Theo thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, khi thảo luận ở kỳ họp thứ 6, có ý kiến đại biểu đề nghị rà soát các quy định có liên quan về quy chuẩn an toàn và các quy định khác trong dự thảo luật để bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.

Ưu tiên trợ giúp khi xảy ra tai nạn giao thông đối với nhóm yếu thế, kể cả trẻ em và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em được chở trên ô tô.

Nâng độ tuổi trẻ em phải được sử dụng thiết bị an toàn khi ngồi trên ô tô lên 12 tuổi tại dự luật.

Bổ sung quy định trẻ em dưới 4 tuổi chở trên ô tô phải có người lớn trông giữ hoặc phải chở trên thiết bị an toàn cho trẻ em và đề nghị có lộ trình thực hiện việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em dưới 4 tuổi.