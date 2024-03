Nguyễn Thùy Linh đi nước ngoài thi đấu không có HLV, vì sao?

Vì sao Thùy Linh đã chắc vé đi Olympic?

Để giành vé tham dự Olympic Paris 2024 ở nội dung đơn nam và đơn nữ, vận động viên phải nằm trong nhóm xếp hạng từ 1 đến 34 của bảng xếp hạng vòng loại Olympic (không phải bảng xếp hạng thế giới).

Trong đó, từ vị trí số 1 đến 16, mỗi quốc gia sẽ được phép có tối đa 2 vận động viên tham dự. Còn từ hạng 17 đến 34 sẽ chỉ có tối đa 1 người.

Hiện tại, Thùy Linh đang đứng hạng 22 trên bảng xếp hạng vòng loại Olympic của đơn nữ. Tuy nhiên trong nhóm từ 1 đến 16 hiện tại, có một số quốc gia có trên 2 vận động viên góp mặt. Điển hình là Trung Quốc khi họ đang có 4 người.

Do đó, thứ hạng thực tế của Thùy Linh đang là 16. Đây là vị trí quá an toàn và tấm vé dự Olympic khó trượt khỏi tay cô. Vấn đề là bây giờ làm sao để Thùy Linh lọt vào được top 12 nhằm xếp loại hạt giống tại vòng bảng, qua đó dễ có vé đi sâu tại Olympic Paris. Đó là lý do vì sao Thùy Linh vẫn đang miệt mài du đấu.

Trường hợp của vận động viên Lê Đức Phát thì khó khăn hơn khi anh đang đứng hạng 73. Tuy nhiên trong nhóm từ 1 đến 34 đơn nam cũng có rất nhiều quốc gia có số lượng vận động viên vượt quá chỉ tiêu mà Liên đoàn Cầu lông thế giới cho phép. Do đó, cơ hội dành cho anh vẫn còn.

Theo Đức Khuê

https://tuoitre.vn/nguyen-thuy-linh-di-nuoc-ngoai-thi-dau-khong-co-hlv-vi-sao-20240305111139424.htm