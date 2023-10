Người Việt Nam tại Israel vẫn an toàn khi chiến sự leo thang

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 26-10 – Ảnh: HẢI PHẠM

Trong thông báo ngày 23-10, Bộ Ngoại giao cũng công bố cách thức nhận thông tin phương án bảo hộ công dân và hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Theo đó, công dân Việt Nam tại khu vực xảy ra xung đột cần khẩn trương đăng ký thông tin công dân tại địa chỉ: http://bit.ly/dangkycongdanVNtaiIsrael Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, công dân cần liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel (+972 50 818 6116, +972 52 727 4248 hoặc +972 50 994 0889). Công dân cũng có thể gọi cho Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo số +84 981 84 84 84 và +84 965 41 11 18 hoặc email: baohocongdan@gmail.com.

“Theo thông tin chúng tôi được biết, công dân Việt Nam tại Israel hiện vẫn an toàn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin trong cuộc họp báo chiều 26-10. Xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng nổ ngày 7-10 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giao tranh đã khiến hàng trăm người nước ngoài, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau thiệt mạng hoặc bị thương. Ước tính cộng đồng người Việt tại Israel có khoảng 500 người, sinh sống và làm việc hầu hết ở các thành phố lớn của Israel. Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, ngày 23-10 vừa qua, Ban chỉ đạo công tác bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao đã họp, thảo luận về công tác bảo hộ công dân tại khu vực xung đột. Theo bà Hằng, kể từ những ngày đầu tiên xung đột xảy ra, Bộ Ngoại giao đã liên tục chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Saudi Arabia, Ai Cập kiêm nhiệm Nhà nước Palestine theo dõi sát tình hình. Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo các cơ quan đại diện nói trên khẩn trương rà soát thông tin về công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án bảo hộ công dân và biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn công dân trong trường hợp cần thiết. Với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, nơi gần xung đột nhất, bà Hằng cho biết đại sứ quán sẽ tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với các đầu mối cộng đồng người Việt, cập nhật thường xuyên tình hình bà con tại khu vực xung đột. Đại sứ quán cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân, tùy theo nguyện vọng của bà con và tình hình thực tế. Phía Việt Nam đồng thời đã đề nghị chính quyền sở tại đảm bảo an toàn tối đa cho các công dân Việt Nam và gia đình, bà Hằng cho biết thêm trong cuộc họp báo ngày 26-10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân nếu không thực sự cần thiết thì không đến Israel. Nếu đang ở Israel thì cần chuẩn bị phương án sớm sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng đề nghị người dân tại khu vực xung đột cần thường xuyên theo dõi tình hình sở tại, thông tin từ Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam sở tại để có phản ứng kịp thời.Theo Duy Linh https://tuoitre.vn/nguoi-viet-nam-tai-israel-van-an-toan-khi-chien-su-leo-thang-20231026162923034.htm