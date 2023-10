Nga tăng dùng nhân dân tệ trong thanh toán quốc tế

Nga tăng dùng nhân dân tệ trong các thanh toán quốc tế – Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 1-10, Đài RT (Nga) dẫn thông tin từ kênh truyền hình RBK của Nga cho biết Matxcơva đang tăng tỉ trọng sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại đối với Trung Quốc và quốc tế. Số liệu mới nhất từ Bộ Phát triển kinh tế Nga cho thấy trong nửa đầu năm 2023, 75% kim ngạch thương mại Nga – Trung được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Cùng giai đoạn này, tỉ trọng đồng nhân dân tệ trong các khoản thanh toán giữa Nga và các đối tác khác ngoài Trung Quốc cũng tăng lên, chạm mức 25%. Cũng theo Bộ Phát triển kinh tế Nga, trong nửa đầu năm 2023, khối lượng giao dịch hằng ngày của “cặp đôi” rúp – nhân dân tệ trên sàn giao dịch Matxcơva chạm mốc 2 tỉ USD, tăng gấp 100 lần kể từ đầu năm 2022. Dữ liệu từ các nguồn khác cũng cho thấy Nga đang sử dụng đồng nhân dân tệ nhiều hơn trong thương mại quốc tế. Ví dụ, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) trong tuần qua cũng công bố một nghiên cứu dựa trên 12 triệu hồ sơ giao dịch nhập khẩu của Nga. Trong đó nhân dân tệ đã thay thế vị trí của đồng USD trong các giao dịch nhập khẩu giữa Nga và Trung Quốc từ năm 2022. Cho đến nay, nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền trong giao dịch giữa Nga và vùng lãnh thổ Đài Loan, cũng như các nước như Mông Cổ, Philippines, Malaysia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Thái Lan, Nhật Bản, Tajikistan và Singapore. Đặc biệt, đồng nhân dân tệ còn xuất hiện trong một số đợt thanh toán nhập khẩu không thường xuyên giữa Nga với các nước phương Tây như Mỹ, Anh hay Liên minh châu Âu (chiếm khoảng 1-2% các giao dịch). Sự gia tăng việc sử dụng đồng nhân dân tệ cho thấy Nga đang nỗ lực thay thế việc dùng tiền tệ của các nước “không thân thiện” – các quốc gia đã áp lệnh trừng phạt lên Nga. Phía Matxcơva cũng nhiều lần cho rằng đồng đô la và euro đã bị “can thiệp” do các lệnh trừng phạt, và Nga không còn lòng tin đối với các đồng tiền này. Trong khi đó, đồng rúp đang là đơn vị tiền tệ chính trong các giao dịch xuất khẩu của Nga. Tỉ trọng của đồng này cho đến nay đã tăng hơn ba lần và vượt mốc 40%. Theo số liệu tính đến tháng 7-2023 từ Ngân hàng Trung ương Nga , tổng tỉ trọng của đồng rúp và một số loại tiền tệ từ các “quốc gia thân thiện” trong các giao dịch xuất khẩu của Nga đã chạm mức 72% (tăng 15% so với năm 2022), và chiếm 69% trong các giao dịch nhập khẩu (tăng 33% so với năm 2022).