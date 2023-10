Miền Trung mưa lớn, triển khai ngay biện pháp ứng phó mưa lũ

Dự báo hôm nay (12-10) và ngày mai ở miền Trung mưa lớn xảy ra dồn dập – Ảnh: DOÃN HÒA

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (12-10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to như Phong Xuân (Thừa Thiên Huế) 170mm, Hội An (Quảng Nam) 108mm,…

Dự báo từ ngày 12 đến đêm 13-10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi 50-100mm, có nơi trên 180mm.

Từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế 200-350mm, có nơi trên 450mm, Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam còn có khả năng kéo dài.

Dự báo từ hôm nay đến 16-10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu từ 1-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động (BĐ) 1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ3, hạ lưu sông Cả, sông La dao động ở mức BĐ1.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong sáng và trưa nay, ở khu vực các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Do đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 39 huyện thuộc 7 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Theo Chí Tuệ

https://tuoitre.vn/mien-trung-mua-lon-trien-khai-ngay-bien-phap-ung-pho-mua-lu-20231012093533487.htm