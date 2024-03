Lượt đi V-League 2023-2024: Nam Định dẫn đầu, Thể Công Viettel lo trụ hạng

CLB Thép Xanh Nam Định không dễ đua vô địch – Ảnh: HOÀNG TUẤN

Đua vô địch V-League hấp dẫn

Thể Công Viettel có chiến thắng bất ngờ trước Công An Hà Nội tại vòng 13 – Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thể Công Viettel lo trụ hạng

Danh sách Vua phá lưới lượt đi V-League 2023-2024 vẫn là Rafaelson. Chân sút của Nam Định đã ghi 14 bàn, bỏ xa Rimario đến 6 bàn thắng. Tốp 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất chỉ có Nguyễn Quang Hải (6 bàn) là cầu thủ Việt Nam.

Theo Quang Thịnh

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của Công An Hà Nội phải khâu 24 mũi ở môi trong trận thua 0-3 trước Thể Công Viettel. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi (CLB TP.HCM) rách mí mắt ở sân Pleiku. Còn thủ môn tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Việt kiệt sức ở Bình Dương. Một vòng đấu cho thấy cuộc đua thứ hạng các đội đã tăng nhiệt.Kết thúc lượt đi V-League 2023-2024 tối 9-3, CLB Nam Định dẫn đầu với 29 điểm , chỉ hơn đội thứ nhì là Bình Dương 3 điểm. Nhóm 3 đội xếp sau là Công An Hà Nội (22 điểm), Thanh Hóa (22 điểm) và Quy Nhơn Bình Định (21 điểm) có khoảng cách không đáng kể từ 4-5 điểm, khiến cuộc đua vô địch hứa hẹn rất hấp dẫn. Bị CLB Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ở vòng 13 trên sân nhà, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục bỏ lỡ cơ hội bứt tốc. Đội Nam Định cũng từng bất ngờ thua Quy Nhơn Bình Định 1-2 ở vòng 10 đã làm cho các đội phía sau bám theo, không để khoảng cách gia tăng. CLB Bình Dương có thể nói là nhân tố bất ngờ ở lượt đi khi trở thành đối trọng của “đại gia” Nam Định. HLV Lê Huỳnh Đức đã mang về 8 chiến thắng và 2 trận hòa ở mùa giải đầu tiên, sau khi giúp đội trụ hạng thành công chỉ trong vài vòng cuối mùa giải năm ngoái. Sự bất ổn của đương kim vô địch Công An Hà Nội đã giúp V-League cân bằng hơn. Đội bóng ngành công an loay hoay trong việc tìm huấn luyện viên trưởng suốt nửa đầu mùa giải. Nội bộ lục đục khiến HLV Gong Oh Kyun ra đi ồn ào. Sau đó, HLV Kiatisuk Senamuang được điều từ Hoàng Anh Gia Lai sang Công An Hà Nội. Dẫu vậy, với khoảng cách ít ỏi của tốp 5 đội dẫn đầu, chưa thể gạch tên Công An Hà Nội khỏi đường đua vô địch. 4 đội xếp sau đều nung nấu cơ hội lật đổ Nam Định ở lượt về. Giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa sẽ có tác động lớn đến những đội có tham vọng thật sự.Bất ngờ ở nhóm chót bảng là ông lớn của ngành viễn thông. Thể Công Viettel trượt dài ở lượt đi khi đang đứng thứ 13/14 đội với 13 điểm sau 13 vòng đấu. Họ cũng thay đến HLV thứ 3 là ông Nguyễn Đức Thắng. Chiến thắng tỉ số 3-0 trước Công An Hà Nội tối 9-3 đến hết sức ngạc nhiên. Thể Công Viettel vẫn bỏ lại đội chót bảng Khánh Hòa đến 4 điểm nên chưa cảm thấy sức nóng. Áp lực lớn của đội bóng áo lính là đi tìm mục tiêu thi đấu và kỳ vọng về truyền thống hào hùng trên đôi vai cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Ở vị trí hiện tại, họ đã biết giờ phải làm gì để trụ hạng thành công. Trong khi đó Khánh Hòa vẫn là “khách quen” của suất rớt hạng. Dù đã thay ê kíp huấn luyện nhưng đội bóng miền biển vẫn thuộc dạng “con nhà nghèo phấn đấu” mỗi năm có mặt ở V-League. Do đó nếu Khánh Hòa rớt hạng cũng không có gì phải bàn thêm. Mùa giải 2023-2024 có đến 1,5 suất lên xuống hạng. Do đó, một số cái tên quen mặt của nhóm “cầm đèn đỏ” như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (14 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (13 điểm), Sông Lam Nghệ An (13 điểm) vẫn còn nhiều hoài nghi. Vì vậy, lượt về ở nhóm dưới sẽ còn nhiều biến động.