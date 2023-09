Lừa đảo 'dọa dính án ma túy', cảnh báo mãi vẫn có người mắc bẫy

Bà Hạnh nghe cuộc gọi của nhóm lừa đảo – Ảnh: N.V

Ngày 18-9, ông Thiều Quang An – giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị – xác nhận một phụ nữ lớn tuổi vừa được nhân viên ngân hàng này hỗ trợ thoát khỏi trò lừa đảo trên mạng ngay trước khi người này chuyển 50 triệu đồng cho kẻ lừa đảo. Vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 cùng ngày. Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Hạnh (64 tuổi, trú xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đến trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh để mở tài khoản. Mục đích mở tài khoản của bà Hạnh là để chuyển gần 50 triệu đồng cho hai đối tượng tên Tùng và Lâm. Bà Hạnh biết hai người này qua mạng xã hội. Thấy bà Hạnh có biểu hiện bất thường, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh đã tìm cách khai thác thông tin. Sau đó, bà Hạnh kể khoảng 9h sáng cùng ngày, có hai thanh niên tự xưng tên Tùng và Lâm gọi video qua Zalo cho bà. Khi gọi video, hai đối tượng mặc áo quần giống cán bộ công an, tòa án và tự xưng là người của Bộ Công an, tòa án ở Hà Nội. Hai người này nói bà Hạnh liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, đã hưởng hoa hồng 6 tỉ đồng từ đường dây này. Vì vậy, bà Hạnh phải khai báo toàn bộ tài sản của gia đình và thông tin cá nhân.Sau đó, hai người này còn yêu cầu bà Hạnh chuyển vào tài khoản của mình 50 triệu đồng, gọi là tiền án phí. Khi bà Hạnh đến Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh mở tài khoản để chuyển tiền, hai người này yêu cầu bà không được để nhân viên ngân hàng biết sự việc để tránh lộ lọt thông tin, ảnh hưởng quá trình điều tra. Biết bà Hạnh bị lừa đảo qua mạng, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh đã giải thích, giúp bà tránh bị lừa số tiền nêu trên.