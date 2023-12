Lỗi không xem được ảnh trên Messenger: hãy cập nhật app

Người dùng nên nâng cấp hoặc cài lại ứng dụng Messenger để khắc phục lỗi không hiển thị được hình ảnh – Ảnh: META

Theo ghi nhận đến sáng 14-12, nhiều người dùng ứng dụng Messenger trên hệ điều hành iOS vẫn còn bị hiện tượng không hiển thị, không mở được hình ảnh do người khác gửi. Hiện tượng này xảy ra từ trưa 13-12 đối với nhiều người dùng các thiết bị chạy hệ điều hành iOS như iPhone, iPad… Tuy nhiên cũng có nhiều người dùng cho biết vẫn xem và mở được các hình ảnh gửi qua Messenger hoàn toàn bình thường. Người dùng các thiết bị Android hay máy tính cũng gửi, nhận, xem, mở hình ảnh bình thường, không có hiện tượng hay sự cố lỗi nào xảy ra.đã phản ánh hiện tượng trên đến Meta . Đại diện Meta ngày 14-12 cho hay: “Chúng tôi nhận thấy một số người dùng đang gặp vấn đề trong quá trình sử dụng Messenger. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa mọi thứ trở lại bình thường nhanh nhất có thể và rất xin lỗi nếu quá trình này gây ra bất kỳ sự bất tiện nào”. Trao đổi với, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng nguyên nhân lỗi trên có thể do Meta đang nâng cấp ứng dụng Messenger hoặc thực hiện tác vụ kỹ thuật trong ứng dụng làm ảnh hưởng đến một số người dùng. Điều đáng lưu ý là phần lớn những người gặp sự cố nêu trên đều chưa nâng cấp ứng dụng Messenger. Những người không gặp sự cố có thể do đã thiết lập chế độ tự động cập nhật lên phiên bản mới của phần mềm, nên không thấy hiện tượng lỗi. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo những người dùng vẫn còn bị lỗi về hình ảnh nêu trên cần kiểm tra trên kho ứng dụng và tiến hành nâng cấp phần mềm nếu có bản nâng cấp. Một số người dùng khác còn chia sẻ cách xử lý của họ là gỡ bỏ và cài đặt lại ứng dụng Messenger.