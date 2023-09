Lịch thi đấu của tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 19

Lịch thi đấu của Olympic Việt Nam tại Asiad 19 – Đồ họa: AN BÌNH

Theo lịch thi đấu bảng C bóng đá nam Asiad 19, tuyển Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mông Cổ lúc 15h ngày 19-9. Ở lượt trận thứ 2, tuyển Olympic Việt Nam sẽ chạm trán Olympic Iran lúc 18h30 ngày 21-9. Đến ngày 24-9, tuyển Olympic Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng gặp Saudi Arabia.Môn bóng đá nam Asiad 19 có sự tham dự của 23 đội, chia làm 6 bảng.Kết thúc vòng bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng cùng bốn đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé vào vòng 16 đội. Rơi vào bảng C với hai đối thủ có nền bóng đá hàng đầu châu lục, Olympic Việt Nam vẫn được đánh giá đủ khả năng giành quyền đi tiếp. Thông thường, bóng đá Iran và Saudi Arabia lại không quá chú trọng đấu trường Asiad. Vì vậy, họ hay cử lực lượng không quá mạnh tham dự. Đó là lý do giúp Olympic Việt Nam góp mặt ở bán kết Asiad 18 tổ chức tại Indonesia. Mọi chuyện có lẽ sẽ không thay đổi ở kỳ Asiad 19 này. Môn bóng đá nam Asiad 19 sẽ diễn ra từ ngày 19-9 đến 7-10 tại 7 sân vận động thuộc hai thành phố Hàng Châu và Kim Hoa.