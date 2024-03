Lễ đón trọng thị Thủ tướng Phạm Minh Chính tại New Zealand

Thủ tướng New Zealand và phu nhân đứng chờ Thủ tướng Phạm Minh Chính từ sớm. Do lễ đón diễn ra tại tòa nhà Quốc hội nên Chủ tịch Quốc hội New Zealand cũng ra đón khách – Ảnh: DUY LINH