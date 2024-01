Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Vừa qua, Công an huyện Bắc Bình phối hợp với phòng PC07 – Công an tỉnh Bình Thuận và Ban quản lý điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn (CHCN) cho 60 người tham gia từ các đơn vị thuộc xã Hòa Thắng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh dịch vụ (chủ cơ sở, nhân viện, đội ngũ cứu hộ cứu nạn của đơn vị) tại điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng nhằm giảm thiểu tai nạn xảy ra, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho Nhân dân và du khách “vui xuân” tại Bàu Trắng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến.

Đợt tập huấn giúp người tham gia biết sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, biết xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở. Bên cạnh lý thuyết cơ bản và thực hành các kỹ năng PCCC và CHCN, Ban tổ chức còn kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (thời hạn 5 năm) huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CHCN. Theo Minh Tâm

