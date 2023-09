Hơn 22 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Gia Lai – Ảnh: TTXVN

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội dự lễ khai giảng năm học mới trong sáng 5-9 – Ảnh: NAM TRẦN

Trong nhiều năm qua, lễ khai giảng năm học mới được quy định thống nhất trên cả nước, diễn ra vào sáng 5-9.

Lễ khai giảng gọn nhẹ

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa mang đến cho thầy, trò cả nước tâm thế vui tươi bước vào năm học mới.

Các nhà trường đều tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10), lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và nghe đọc thư của chủ tịch nước gửi ngành giáo dục.

Sau phần nghi lễ, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động đa dạng gắn với các chủ đề của năm học, hoặc hướng tới những thông điệp cụ thể nằm trong chương trình hành động xuyên suốt năm học.

Năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên chương trình mới được triển khai ở các lớp 4, 8, 11. Tuy vậy, các nhà trường vẫn phải song song thực hiện cả hai chương trình (còn các lớp 5, 9, 12 tiếp tục học chương trình giáo dục 2006).

Các nhà trường phải tiếp tục vượt qua khó khăn, bổ sung các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm triển khai chương trình mới hiệu quả, chất lượng hơn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định năm học 2023-2024 phải gia tăng nhiều hơn sự năng động, sáng tạo ở tất cả các khâu của hoạt động giáo dục trong các nhà trường.

Trong đó vai trò chủ chốt là các thầy giáo, cô giáo. Sự nỗ lực, vượt khó của các thầy cô giáo là nhân tố quyết định trong việc hướng đến mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) – Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại Hà Nội, hơn 2,2 triệu học sinh mầm non, phổ thông bước vào năm học mới 2023-2024, Lễ khai giảng năm hoc mới được sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thống nhất chỉ gói gọn trong 60 phút. Các bài diễn văn của hiệu trưởng cũng được rút ngắn, giảm bớt phần báo cáo thành tích, nhấn mạnh đến các chủ đề, thông điệp mà nhà trường muốn trao gửi đến các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh.

Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chọn chủ đề “Dẫn dắt sự thay đổi” để nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh thay đổi từ nhận thức, tới hành vi, thái độ tạo nên sự thay đổi trong cách dạy, cách học. Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) nêu quyết tâm “Sáng rõ mục tiêu – thêm nhiều động lực” bằng cách khích lệ học sinh đăng ký các mục tiêu cá nhân của mình ngay tại lễ khai giảng năm học mới.

Trường Marie Curie (Hà Nội) chọn chủ đề: Người trẻ với slogan được trên phông chính của sán khấu lễ khai giảng và trên các băng-rôn “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Cô giáo buộc sợi nơ đỏ lên tay cho học sinh trong lễ khai giảng tại Trường Marie Curie (Hà Nội) – Ảnh: VĨNH HÀ

Bài phát biểu tại lễ khai mạc của thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường này cũng rất lạ, không hề có phần báo cáo thành tích mà bắt đầu bằng câu “Người trẻ, các bạn đang ở đâu? Các bạn phải làm gì?”.

Ông nhắc đến các cuộc cách mạng làm thay đổi thế giới của thế kỷ 18,19, 20 và công nghiệp 4.0 của thế kỷ 21 rồi nhắn nhủ học sinh “Công nghệ 4.0 tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới đòi hỏi người trẻ phải tích cực học tập và áp dụng công nghệ mới. Năm học mới bắt đầu, NGƯỜI TRẺ Marie Curie đã biết mình ở đâu, biết mình phải làm gì và làm như thế nào?”.

Một số trường nhân dip lễ khai giảng cũng nhấn mạnh các chủ đề năm học mới như “sự biết ơn”, “hạnh phúc”, “Hợp tác”… được thể hiện qua các hoạt động ngay sau phần lễ của ngày khai trường.

Có những trường tổ chức để học sinh lớp cuối cấp (lớp 5,9,12) tặng hoa cho học sinh mới (lớp 1,6,10), vinh danh những học sinh ưu tú, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, hay chia sẻ các câu chuyện, việc làm cảm động của thầy cô giáo, học sinh nhằm lan tỏa năng lượng tích cực vào ngày khai giảng năm học mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại Trường Hữu nghị T78, Phúc Thọ, Hà Nội – Ảnh: THẾ ĐẠI Tham dự lễ khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP Cần Thơ), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ “Bác rất mong chờ tin vui của thầy trò trường mình. Nếu có thể cuối mỗi học kỳ, đại diện học sinh viết thư gửi thư cho bác, thông báo những kết quả nổi bật nhất. Bác sẽ có quà để chúc mừng và chia vui với các cháu”. Ông cũng cho biết đã đọc và biết về tấm gương chia sẻ và giúp đỡ mọi người của cô giáo Huỳnh Thị Ngọc Phượng của trường, mong rằng mỗi thầy cô giáo hãy thắp lên ngọn lửa của tinh thần yêu nước, ngọn lửa của lòng hiếu học trong học sinh, lan tỏa tinh thần yêu thương của thầy trò ở ngôi trường giàu truyền thống, đến với cộng đồng – Ảnh: T. LŨY Niềm vui của trẻ cùng mẹ tới trường trong lễ khai giảng năm học mới – Ảnh: NGUYÊN BẢO

Học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức, TP.HCM trong lễ khai giảng sáng 5-9 – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) trong lễ khai giảng sáng 5-9 – Ảnh: DUYÊN PHAN

Các bạn học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) háo hức trong lễ khai giảng sáng 5-9. Năm học vừa qua, trường đạt được nhiều thành tích đáng kể như 38 giải quốc gia, 92 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 38 huy chương kỳ thi Olympic 30-4 khối chuyên… – Ảnh: C.NHẬT

Học sinh trong lễ khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP Cần Thơ. Năm học này thành phố có hơn 236.900 học sinh, trong đó khoảng 91.900 em tiểu học, 102.000 học sinh trung học, còn lại là trẻ mầm non. Toàn ngành có 15.332 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học – Ảnh: THÁI LŨY

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam đánh trống khai giảng năm học mới. Năm học này toàn tỉnh Quảng Nam có 727 trường với tổng số gần 346.000 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.500 và ngoài công lập gần 4.300 người – Ảnh: LÊ TRUNG

Ngay sau lễ khai giảng, tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam đã diễn ra cuộc thi dân vũ giữa các khối lớp khiến nhiều học sinh, đại biểu dự lễ khai giảng thú vị. Các bạn học sinh đã đứng giữa sân trường trình diễn những bài dân vũ với vũ đạo sôi động, đẹp mắt – Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều học sinh miền Tây “mất” lễ khai giảng vì mưa

Do ảnh hưởng của bão số 3 nên sáng nay 5-9, TP Phú Quốc, Kiên Giang trời mưa, vì vậy hầu hết các trường trên địa bàn không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Tại xã đảo Thổ Châu – xã xa đất liền nhất của tỉnh Kiên Giang, nơi có cột mốc A1 trên biển – phụ huynh vẫn đưa học sinh tới trường dù mưa. Dù vậy, các cháu nhỏ ở xã đảo này không hưởng được niềm vui ngày khai giảng do trời mưa lớn.

Riêng tại Trường THPT An Thới, tranh thủ trời ngớt mưa, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ trong 30 phút với nội dung đọc thư của chủ tịch nước và đánh trống khai trường. Sau đó thầy cô và đại biểu tham dự buổi tọa đàm tại hội trường, nhường sân khấu lại cho các em học sinh “quẩy” trong mưa. Do trời mưa rào nên Trường THPT An Thới, phường An Thới, TP Phú Quốc làm lễ khai giảng năm học 2023-2024 ở sân trường với thời gian ngắn. Năm học 2023 – 2024, TP Phú Quốc, Kiên Giang có 32.000 học sinh các cấp – Ảnh: DUY KHÁNH

Trong khi đó một số điểm trường ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang che rạp cho học sinh dự lễ khai giảng năm học mới. Một số trường tổ chức lễ khai giảng trong hội trường. “Lễ khai giảng đặc biệt này em cảm thấy rất ấm áp. Ngồi dự lễ trong lớp, em và các bạn vẫn nghe thầy cô phổ biến hết những nhiệm vụ trong năm học mới này”, Lê Nguyên Thứ, học sinh Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang, cho biết.

Theo ông Nguyễn Lưu Trung – phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, mấy ngày trước đây do ảnh hưởng thời tiết xấu nên lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cũng xuống kiểm tra và triển khai nhiều phương án làm lễ khai giảng năm học 2023-2024, trong đó có phương án khai giảng ở hội trường của trường. “Lễ khai giảng ngắn gọn nhưng vẫn ấm áp không khí ngày đầu đến trường của các em học sinh”, ông Trung nói.

Tại Cà Mau, dù trời mưa lớn từ đêm đến sáng, thầy và trò Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, xã Khánh An, huyện U Minh vẫn đến tham dự lễ khai giảng đầy đủ. Trường có 240 học sinh với 4 lớp, là trường vùng xa của tỉnh với đa phần các học sinh sống trên khu vực lâm phần rừng tràm. “Thời tiết hôm nay không thuận lợi, trường không có mái che mưa nên tổ chức cho các em học sinh ngồi trong lớp và hành lang trường để nghe khai giảng”, thầy Lê Văn Ngơi, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Học sinh Cà Mau đi vỏ lãi đến trường dự khai giảng sáng 5-9. Sáng nay Cà Mau có mưa lớn, tuy nhiên các em học sinh háo hức đến trường từ sớm – Ảnh: THANH HUYỀN Chị Trần Diễm My cùng con vượt mưa hơn 4 km để kịp giờ khai giảng – Ảnh: THANH HUYỀN Cũng do trời mưa nên học sinh nhiều trường ở Kiên Giang dự lễ khai giảng trong hội trường của trường – Ảnh: CHÍ CÔNG

TP.HCM khánh thành trường tiểu học 131 tỉ đồng

Sáng 5-9, Trường tiểu học Rạch Già (Bình Chánh) tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học. Tham dự có chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Đây là một trong những ngôi trường xây mới, được đưa vào sử dụng tại TP.HCM trong năm học 2023-2024, góp phần giảm sức “nóng” của tình trạng thiếu phòng học trên địa bàn thành phố.

Trường tiểu học Rạch Già thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, nằm ở vùng rìa TP.HCM, giáp với tỉnh Long An. Trường có tổng mức đầu tư gần 131 tỉ đồng.

Với diện tích hơn 11.000m2, trường là nơi học tập của hơn 770 học sinh thuộc 23 lớp, với 30 phòng học, 8 phòng bộ môn, 20 phòng chức năng, hội trường rộng hơn 300m2, nhà ăn bán trú… Khu thư viện của nhà trường được tích hợp dữ liệu số.

Ngoài Trường tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh cũng đưa vào sử dụng các ngôi trường mới cho năm học 2023-2024, gồm Trường THCS Trung Sơn, Trường Mầm non Bình Hưng, Trường Tiểu học Tân Túc… Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi giao lưu cùng học sinh Trường tiểu học Rạch Già trong buổi khánh thành trường và khai giảng năm học mới – Ảnh: TRỌNG NHÂN

theo Vĩnh Hà

https://tuoitre.vn/hon-22-trieu-hoc-sinh-ca-nuoc-khai-giang-nam-hoc-moi-20230904230724297.htm