Giao hữu tuyển Hàn Quốc - Việt Nam: Bài kiểm tra cuối của HLV Troussier

Tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc – Ảnh: VFF

Phòng ngự hay kiểm soát bóng?

Son Heung Min có thể sẽ ra sân trong cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc với Việt Nam chiều nay – Ảnh: REUTERS

Hoàn thiện bộ khung nhân sự

Với nhiều cầu thủ, trận gặp Hàn Quốc sẽ là cơ hội để họ thuyết phục HLV Troussier trao suất lên tuyển ở đợt tập trung tiếp theo. Còn với ông Troussier, người hâm mộ đang hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có màn thể hiện tốt trên sân Suwon trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026.

Thất bại trước Hàn Quốc (hạng 26 thế giới) là điều được dự báo với tuyển Việt Nam (hạng 95). Quan trọng là những thử nghiệm của HLV Troussier trong trận đấu này có đem đến niềm tin cho chặng đường phía trước hay không.Trong hai trận thua Trung Quốc và Uzbekistan với cùng tỉ số 0-2, với lối chơi kiểm soát bóng, tuyển Việt Nam cho thấy chệch choạc trong tấn công và mắc sai lầm trong phòng ngự. Và họ sẽ chơi như thế nào trước đối thủ cực mạnh là Hàn Quốc? Chủ nhà Hàn Quốc vừa hạ Tunisia (hạng 29 thế giới) 4-0 trong trận đấu mà ngôi sao Son Heung Min không vào sân vì chấn thương. Trước tuyển Việt Nam, HLV Jurgen Klinsmann có thể sẽ không sử dụng đến các ngôi sao như Son Heung Min, Kim Min Jae hay Lee Kang In để thử nghiệm các cầu thủ mới hoặc ít thi đấu. Nhưng ngay cả khi điều này xảy ra, tuyển Việt Nam cũng sẽ có một trận đấu khó khăn. Đã kiên định với lối chơi kiểm soát bóng trong 5 trận giao hữu vừa qua, trận gặp Hàn Quốc chắc cũng không có nhiều thay đổi như chia sẻ của HLV Troussier trước trận đấu: “Đối đầu với các đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc, tôi đánh giá tuyển Việt Nam chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng. Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt. Các cầu thủ phải tập trung hơn nữa vào các thời điểm cần phòng ngự. Đồng thời cần chắt chiu hơn các cơ hội từ tình huống chuyển đổi có bóng, để tạo ra tình huống ghi bàn”.Sau những thử nghiệm nhân sự thời gian qua, giờ là lúc HLV Troussier có thể tung ra bộ khung tốt nhất của mình cho bài kiểm tra cuối trước Hàn Quốc. Ở hàng phòng ngự, bộ ba trung vệ Duy Mạnh (phải), Quế Ngọc Hải, Phan Tuấn Tài (trái) phần nào tạo được sự an tâm.Nhưng hai cánh đang là vị trí đáng lo, nhất là vị trí hậu vệ phải của Tiến Anh khi đã mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua trước Trung Quốc và Uzbekistan. Để thay thế, tiền vệ phòng ngự Đức Chiến có thể là giải pháp, như cách HLV Troussier đang dùng tiền vệ Triệu Việt Hưng ở vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, tuyến giữa và hàng tấn công vẫn để lại nhiều thất vọng. Nói vậy bởi tuyển VN vẫn tự tin chuyền bóng nhưng việc kiểm soát bóng ở 1/3 sân đối phương và mở ra ý tưởng tấn công vẫn còn nhiều hạn chế. Khi đối thủ chơi áp sát, các cầu thủ ở tuyến giữa hầu như chỉ có thể chuyền về. Điều này khiến cơ hội cho các tiền đạo dứt điểm là không nhiều. Việc không có một cú sút nào ở trận thua Uzbekistan 0-2 chính là minh chứng. Trong ba trận gần nhất, tuyển Việt Nam đều không thi đấu với trung phong thực thụ ngay từ đầu. Thay vào đó, ông dùng tiền vệ Hoàng Đức như là một trung phong ảo hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống để hai tiền đạo cánh Tuấn Hải và Văn Toàn thâm nhập vòng cấm. Nhưng thu hoạch từ phương án này là không nhiều. Do đó, nếu không sử dụng Hoàng Đức như đã nói ở trên, HLV Troussier có thể quay về với trung phong thực thụ là Văn Tùng. Đây là chân sút quen với lối chơi kiểm soát bóng do đã gắn bó với ông Troussier ở đội tuyển U23. Đồng thời được bố trí đá chính ở hai trận giao hữu thắng Hong Kong và Syria với cùng tỉ số 1-0.