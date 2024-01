Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar dự Asian Cup 2023

Khởi đầu hành trình, HLV Philippe Troussier bắt tay hỏi thăm từng người, tạo bầu không khí cởi mở, đem đến thêm nguồn năng lượng tích cực cho các cầu thủ.

Tại sân bay quốc tế Nội Bài, thủ tục và ký gửi hành lý dành cho đội tuyển Việt Nam được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Trong chuyến tập huấn tại Qatar, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9-1. Đến ngày 13-1, đội dự kiến loại 4 cầu thủ để chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự Asian Cup 2023.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12-1 đến 12-2-2024 tại Qatar. Tại bảng D Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14-1), Indonesia (ngày 19-1) và Iraq (ngày 24-1). Trong cuộc họp báo chiều 4-1, HLV Philippe Troussier cho biết ông đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ – Ảnh: VFF Thủ môn Filip Nguyễn sẽ trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 – Ảnh: VFF Bộ đôi tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Anh – Ảnh: VFF Quang Hải (bìa trái) có kỳ Asian Cup thứ 2 trong sự nghiệp – Ảnh: VFF Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc (trái) và hậu vệ đa năng Hồ Tấn Tài được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi đang có phong độ cao tại giải quốc nội – Ảnh: VFF

Danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập huấn ở Qatar Thủ môn (3): Filip Nguyễn (Công An Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An). Hậu vệ (9): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Tấn Tài (Công An Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Võ Minh Trọng (B.Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công – Viettel), Lê Ngọc Bảo (Bình Định). Tiền vệ (12): Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh (Thể Công – Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân (Công An Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Lê Văn Đô (PVF-CAND). Tiền đạo (6): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Bùi Vĩ Hào (B.Bình Dương).

