Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách dự Asian Cup 2023

So với danh sách tập huấn tại Qatar, đội tuyển Việt Nam chia tay bốn cầu thủ là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

HLV Philippe Troussier có bước sàng lọc cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Ông căn cứ vào quá trình tập luyện và sự thể hiện của các cầu thủ trong trận giao hữu mang tính tổng duyệt với Kyrgyzstan vừa qua.

Nhà cầm quân người Pháp bày tỏ sự tin tưởng vào sự tiến bộ của toàn đội. Và ông khẳng định tất cả các cầu thủ có mặt tại Qatar đều đáp ứng được những gì mà ông mong muốn trong việc triển khai lối chơi.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Iraq là những đội bóng mạnh tốp đầu châu lục.

“Tinh thần của tuyển Việt Nam là không bao giờ từ bỏ. Hãy giữ tinh thần ấy khi chúng ta bước vào Asian Cup”, HLV Philippe Troussier động viên toàn đội trong buổi họp trước khi bước vào giải đấu. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh (giữa) đã tập luyện cường độ cao cùng đội tuyển Việt Nam – Ảnh: VFF

Trong buổi tập chiều 11-1 (rạng sáng 12-1 theo giờ Việt Nam), HLV Philippe Troussier tiếp tục rèn giũa khả năng cầm bóng và chủ động triển khai lối chơi cho toàn đội.

Ban huấn luyện dành nhiều thời lượng rèn luyện thêm các mảng miếng phối hợp trong tấn công và phòng ngự, gia tăng khả năng kết nối giữa các tuyến.

Tin vui đối với đội tuyển Việt Nam là trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và trở lại tập luyện với cường độ cao trong suốt buổi tập. Như vậy đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có 100% lực lượng sung sức nhất.

Danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023: Thủ môn (3): Filip Nguyễn (Công An Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An). Hậu vệ (9): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Tấn Tài (Công An Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Võ Minh Trọng (B.Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công – Viettel), Lê Ngọc Bảo (Bình Định). Tiền vệ (9): Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh (Thể Công – Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (Công An Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa). Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).

Theo Hoàng Tùng

https://tuoitre.vn/doi-tuyen-viet-nam-chot-danh-sach-du-asian-cup-2023-20240112014953008.htm