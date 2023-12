Cứu sống 13 ngư dân bị chìm tàu trên biển khi va chạm với tàu hàng nước ngoài

Tàu đánh cá của ông Út bị chìm trên biển – Ảnh: A.X.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Trà Cú, vào lúc 5h45 ngày 25-12, Đồn biên phòng Long Vĩnh (Trà Vinh) nhận được tin báo tàu đánh cá của ông Đỗ Văn Út (60 tuổi, ngụ thị trấn Định An, huyện Trà Cú) chở 13 thuyền viên đang khai thác thủy sản cách bờ biển 29 hải lý thì bị tàu kéo MACALLAN 9, quốc tịch Malaysia va chạm và chìm trên biển. Đến 19h cùng ngày, hai tàu cá của ngư dân ở tỉnh Bến Tre và Trà Vinh đã cứu được 13 thuyền viên an toàn. Sau khi gây tai nạn, tàu kéo MACALLAN 9 tiếp tục hành trình về hướng nam, qua Indonesia tốc độ khoảng 4 hải lý/giờ và hiện đã rời khỏi lãnh hải Việt Nam Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 10 tỉ đồng. Ngày 26-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng đã đến động viên và tặng quà cho gia đình ông Út. Đồng thời chia sẻ rủi ro không may và mong muốn gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, huy động các nguồn lực, sớm đóng lại tàu thuyền để tiếp tục vươn khơi bám biển, ổn định cuộc sống.