Cơ hội vàng cho thương hiệu gạo Việt Nam

Nhiều địa phương tích cực làm thương hiệu lúa gạo

Người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự lựa chọn từ các nhãn hàng gạo Việt trên kệ hàng – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một trong những thương hiệu nổi tiếng lâu đời ở ĐBSCL là Nàng Thơm Chợ Đào, vùng lúa mùa ở huyện Cần Đước(Long An). Đây cũng là một trong những nhãn hiệu đã được quan tâm từ sớm, đăng ký thành công từ năm 2003. Đến năm 2014, Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (United State Patent and Trademark Office) đã cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền thương hiệu. Năm 2016, một đề tài với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng đã được thực hiện để tìm lại, khôi phục nguồn gene lúa chất lượng đã từng giúp hạt gạo Nàng Thơm Chợ Đào vươn xa. “Đến nay đã làm thủ tục chỉ dẫn địa lý Chợ Đào và hồ sơ chỉ dẫn địa lý này đang được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định, xem xét cấp văn bằng bảo hộ” – ông Nguyễn Chí Thiện, phó giám đốc Sở NN&PTNT, cho hay. Ông Huỳnh Quang Đức – phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre – cho biết thêm dù cây lúa không phải là thế mạnh nhưng địa phương cũng luôn khuyến khích, hỗ trợ để các cá nhân và các HTX tự xây dựng để tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như HTX lúa – tôm Thạnh Phú (huyện Thạnh Phú), từ vài chục xã viên ban đầu đến nay đã vận động được hơn 100 xã viên tham gia, diện tích trồng lúa sạch cũng được mở rộng. Ông Hồ Văn Cương, chủ tịch hội đồng quản trị HTX lúa – tôm Thạnh Phú, cho biết “Gạo sạch Thạnh Phú” là sản vật, là tinh hoa của vùng đất Thạnh Phú, do đó việc xây dựng thương hiệu trước hết phải xuất phát từ xây dựng, gìn giữ chất lượng sản phẩm. Hạt gạo trước hết phải canh tác theo phương pháp an toàn, hữu cơ. Đến nay, “Gạo sạch Thạnh Phú” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể lúa gạo sạch Thạnh Phú vào năm 2016 và đến năm 2020, Tổ chức FAO chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Cũng nhờ vậy thương hiệu “Gạo sạch Thạnh Phú” có nhiều cơ hội tiếp cận nhiều thị trường lớn trong và ngoài nước, với giá cả tốt và luôn ổn định. Ông Võ Văn Men – chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tiền Giang – nói địa phương này đang tích cực xây dựng thương hiệu “Gạo Gò Công” đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận, thống nhất phạm vi địa lý sở hữu thương hiệu “Gạo Gò Công” gồm các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công. Trong khi đó, theo ông Trương Kiến Thọ – phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang đã ban hành chương trình chế biến gạo phục vụ đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xuất khẩu gạo mang thương hiệu An Giang đạt tỉ lệ khoảng 10% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của tỉnh; lượng xuất khẩu đạt từ 45.000 – 50.000 tấn. Đặc biệt, phấn đấu để thương hiệu gạo An Giang trở thành thương hiệu gạo quốc gia. “Trong giai đoạn đầu của đề án, chọn các giống tiêu biểu để xây dựng thương hiệu thông qua các cuộc thi đấu xảo và các giống được nghiên cứu, phát triển trên địa bàn. Có thể tập trung nghiên cứu lựa chọn và phát triển các loại giống phục vụ đề án như: LT18, LT28, OM18…, đồng thời kêu gọi nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng thương hiệu lúa gạo”, ông Thọ thông tin.