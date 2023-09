Cháy chung cư mini 9 tầng: Thảm họa quá đau lòng

Trắng đêm tiếp nhận nạn nhân cấp cứu

Một em bé được cõng đưa ra xe cứu thương – Ảnh: DANH TRỌNG

1h sáng 13-9, ngay khi nhận được chỉ đạo khẩn từ Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở Hà Nội, ông Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện, huy động tối đa nhân lực vật lực, tập trung cứu chữa nạn nhân vụ hỏa hoạn.

Chỉ trong sáu giờ đồng hồ, 26 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có hai bệnh nhân tử vong ngoại viện. Các bệnh nhân còn lại sau khi được cấp cứu được chuyển về các trung tâm chuyên môn tiếp tục điều trị, theo dõi sát tình trạng, diễn biến.

Theo ông Cơ, các bệnh nhân đều ngộ độc khí CO do hít phải nhiều khói trong đám cháy, một số bệnh nhân đa chấn thương do nhảy từ tầng cao xuống. Khoảng sân thượng của căn nhà phía sau tòa chung cư mini là nơi nhiều người đã nhảy xuống thoát khỏi đám cháy – Ảnh: HỒNG QUANG

Kể lại thời điểm nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện, bác sĩ Lê Thị Lan Anh – phó giám đốc Trung tâm nhi khoa – chia sẻ sau khi cấp cứu, bảy bệnh nhi được chuyển về trung tâm tiếp tục điều trị.

“Lúc này một số bệnh nhi không có người thân đi cùng do cha mẹ, người thân cũng gặp nạn. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cố gắng ổn định tâm lý, chăm sóc hồi sức, làm các xét nghiệm cho trẻ. Không có người thân, các trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn, các bác sĩ phải chăm sóc cả về tinh thần, động viên trấn an trẻ”, bác sĩ Lan Anh nói.

Tại Trung tâm nhi khoa, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất trong vụ hỏa hoạn mới chỉ 8 tháng tuổi. Bác của bệnh nhi khi nghe tin đã tức tốc đến viện chăm sóc trẻ, bố mẹ bé đều đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

“Mỗi người nằm một nơi, giờ không biết tình trạng bố mẹ cháu ra sao. Từ hôm qua đến giờ cháu chỉ khóc đòi mẹ, thương mà không biết làm thế nào. Mong cho cả nhà đều bình an”, bác của bé ngậm ngùi nói. Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu – Ảnh: DANH TRỌNG

Theo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, 23h20 ngày 12-9, trung tâm đã điều động 10 xe cấp cứu với 30 nhân viên y tế có mặt tại hiện trường. Tính đến nay, 115 đã cấp cứu và chuyển viện 24 nạn nhân đến sáu bệnh viện gồm: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bưu điện.

Chiều 13-9, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng có văn bản gửi đến các bệnh viện đề nghị tập trung cứu chữa, chưa thu các khoản phí điều trị. Đồng thời phát huy vai trò của phòng công tác xã hội các bệnh viện để quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn an tâm điều trị; tiếp đón, giải thích, giúp đỡ người nhà vượt qua khủng hoảng.