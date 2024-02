Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị trộm dây điện, phá hàng rào

àng nghìn mét dây điện và hàng rào bị cắt trộm khiến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây qua Đồng Nai, Bình Thuận nguy cơ mất an toàn giao thông. Dây điện bị cắt trộm tại km 84 khiến đèn đường không sáng. Ảnh: Thái Hà Ngày 2/2, Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư) cho biết từ lúc đưa vào khai thác tháng 4/2023, cao tốc thường xuyên bị mất trộm dây điện đèn chiếu sáng. Đoạn gần nút giao quốc lộ 1, xã Xuân Tâm và đường tỉnh 765, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, 54 trụ điện chiếu sáng bị cắt trộm với hơn 1.800 m dây điện, thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng. Hàng rào bị phá sau khi cao tốc đi vào hoạt động. Ảnh: Thái Hà Ngoài ra, tại khu vực này có khoảng 10 đoạn hàng rào dây thép gai bị người dân cắt bỏ để mở lối đi, dẫn đến trâu bò, gia súc đi vào đường cao tốc, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở đoạn cao tốc đi qua tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận phối hợp đơn vị liên quan tuyên truyền người dân không tháo dỡ hàng rào, xử lý tình trạng mất trộm trên cao tốc. Hướng tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. Đồ họa: Thanh Huyền Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết dài 99 km, nối hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Tuyến đường giúp rút ngắn hành trình từ TP HCM đến Phan Thiết còn khoảng 2 giờ so với 4-5 giờ theo lộ trình quốc lộ 1A; mở ra cơ hội bứt phá cho du lịch, kinh tế của tỉnh Bình Thuận và khu vực. Theo https://vnexpress.net/cao-toc-phan-thiet-dau-giay-bi-trom-day-dien-pha-hang-rao-4707777.html

