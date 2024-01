BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 CHÚC TẾT TỈNH ỦY

Sáng ngày 24-1-2024, Thiếu tướng Võ Văn Thi – Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng đoàn công tác đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy Bình Thuận. Ông Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thuận Bích – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành tiếp đoàn.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Võ Văn Thi – Phó Tư lệnh Quân khu 7 gởi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Tư lệnh khẳng định những kết quả quan trọng trong năm qua của Quân khu có sự đóng góp, phối hợp chặt chẽ của tỉnh Bình Thuận. Nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Quân khu 7 gởi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến lãnh đạo tỉnh, cán bộ, nhân dân địa phương và mong muốn tiếp tục đạt nhiều thành tựu hơn về mọi mặt.

Ông Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm, nghĩa tình và gắn kết với địa phương; đồng thời thông tin đến đoàn những kết quả kinh tế – xã hội trong năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong bối cảnh khó khăn, Bình Thuận nỗ lực đạt được nhiều kết quả khá toàn diện nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó có sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 8,1% . Nhiều lĩnh vực tăng trưởng mạnh, đặc biệt là du lịch. Kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn thiện, đặc biệt là tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh đã đưa vào hoạt động tạo sức bật mới. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng vũ trang tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhân dịp đón xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy gởi lời chúc cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đón tết vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

