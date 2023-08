Bộ Tài chính: mua vé số mạng internet là không hợp pháp

Thông qua điện thoại thông minh, nhiều người có thể theo dõi giải thưởng của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) – Ảnh: HÀ QUÂN

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có kiểm soát chặt chẽ để đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân cũng như đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Do vậy, doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

“Việc phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân trong nước là hành vi bị cấm”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Các hình thức bán vé số hợp pháp

Cũng theo bộ này, vé số truyền thống chỉ được phép phân phối qua các công ty xổ số kiến thiết bán trực tiếp cho khách hàng hoặc hệ thống đại lý xổ số có ký kết hợp đồng đại lý.

Còn vé số của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) phân phối qua thiết bị của đại lý có hợp đồng với công ty này và tin nhắn SMS trên điện thoại.

Như vậy, pháp luật chưa cho phép bán vé số qua internet hay “mua vé số hộ”.

Song gần đây, cơ quan này phát hiện có hiện tượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mua vé xổ số nước ngoài trái pháp luật. Cá biệt có trang mạng, ứng dụng thanh toán trung gian, tổ chức mua hộ vé số không trả vé cho khách mà chỉ gửi ảnh vé qua email, tài khoản cá nhân.

Với vé xổ số điện toán, việc gửi ảnh vé qua email, ứng dụng không có mã bảo mật, chỉ có phần dãy số khách hàng đã chọn không đúng quy định cũng như không bảo đảm quyền lợi của người mua.

Xử lý nghiêm bán vé số trái quy định

Bộ Tài chính và các địa phương, bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, giám sát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh xổ số. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi trái quy định về xổ số.

Ngoài ra, bộ còn đề nghị các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott chấn chỉnh hoạt động; kiểm tra, giám sát việc phân phối vé của các đại lý.

Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, mang tính chất hình sự sẽ được chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân hiện đang phân phối vé xổ số qua mạng internet phải chấm dứt kinh doanh không đúng quy định.

Đối với khách hàng mua vé số, người dân chỉ nên mua trực tiếp vé số từ công ty xổ số hợp pháp hoặc từ các đại lý được phép kinh doanh.

Đồng thời, bà con phải lưu giữ vé số để được nhận giải khi trúng thưởng. Còn với Vietlott, chỉ có 2 kênh phân phối chính thức là tin nhắn điện thoại SMS hoặc thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng.

“Không mua vé xổ số qua internet vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh xổ số, không đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đồng thời tuyệt đối không mua vé xổ số nước ngoài phát hành tại các trang web, ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo”, Bộ Tài chính nhấn mạnh lại.

Nhiều ý kiến trái chiều

Việc cấm bán vé số online hiện nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường giải pháp quán lý để ngăn ngừa vi phạm nhưng chứ không nên cấm.

Giám đốc một công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (đề nghị không nêu tên) nhắc lại rằng quy định cấm bán vé số online có hiệu lực từ năm 2013, nhưng đến nay môi trường kinh doanh đã khác nên theo ông cũng cần có thay đổi.

TS Trần Khắc Tâm, nguyên đại biểu Quốc hội (tỉnh Sóc Trăng), cho rằng việc cấm đại lý và người bán vé số dạo bán vé qua online là hết sức phi lý. Mua bán vé số do hai bên tự thỏa thuận, nếu có phát sinh tranh chấp hay kiện tụng thì xử theo luật dân sự.

“Thời buổi công nghệ phát triển, bán ký ổi hay ly trà sữa, tô hủ tiếu… đều online được. Chúng ta phải thích ứng với xu thế phát triển chung, tìm cách quản lý hiệu quả chứ không phải cái gì quản lý không được thì cấm. Những quy định không còn phù hợp thì nên mạnh dạn sửa đổi thôi”, ông Tâm kiến nghị.

