Bộ Công an thông tin về việc định danh số nhà, cơ sở dữ liệu đất đai

Đại tá Vũ Văn Tấn – phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Ảnh: Cục C06

Lợi dụng dự án bất động sản để phạm tội

Cần thiết phải định danh số nhà

Ngày 2-11, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an thông tin về việc nâng cao công tác quản lý, minh bạch thị trường bất động sản Đại tá Vũ Văn Tấn – phó cục trưởng Cục C06 – cho biết thời gian qua tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu, chứng khoán… có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều đại án cũng liên quan đến thị trường bất động sản, lợi dụng những dự án bất động sản để thực hiện hành vi phạm tội. Ngay trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) ngày 31-10, nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng hành vi thao túng bất động sản nguy hiểm không kém hành vi thao túng chứng khoán. Việc thao túng, thổi giá bất động sản, nhà đất dưới nhiều hình thức khác nhau, rất tinh vi, tạo thành “bong bóng” bất động sản rất nguy hiểm. “Việc triển khai các giải pháp xây dựng, hoàn thiện ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay, nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện ứng dụng VNelD tích hợp các tiện ích quản lý xã hội… là vô cùng cấp thiết, quan trọng. Việc này góp phần minh bạch thị trường bất động sản, thúc đẩy, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”, đại tá Tấn nói. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các ban, bộ, ngành tăng cường bịt kín những sơ hở liên quan đến pháp lý, nâng cao cải cách thủ tục hành chính. Tạo môi trường minh bạch các lĩnh vực đất đai, bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng… Qua đó phòng, chống hiệu quả tội phạm, tạo động lực, nền tảng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.Để minh bạch trong thị trường bất động sản, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ thống nhất đánh giá, cần thiết phải định danh số nhà.Triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch. Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng hướng dẫn thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà.