Bộ Công an đề xuất mới nhất về phân hạng giấy phép lái xe

Trước đó, Bộ Công an từng đề xuất phân hạng giấy phép lái xe vào dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, đề xuất bỏ hạng A1, A4, B1, B2, E, FE, FC hiện hành, thay vào đó sẽ là các hạng A, A3, B, C1, C.

Tuy nhiên, tại dự thảo trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 6, dự thảo không quy định phân hạng mà giao cho Chính phủ quy định.

Còn theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe được cấp theo các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE.

Trong đó, hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000kg. Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg.

Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg.

Theo Thành Chung

https://tuoitre.vn/bo-cong-an-de-xuat-moi-nhat-ve-phan-hang-giay-phep-lai-xe-20240222084352451.htm