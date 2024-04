AI tạo sinh làm tăng nguy cơ tấn công mạng toàn cầu

Bảo hiểm an ninh mạng “ăn nên làm ra”

Bảo hiểm an ninh mạng đã trở thành một phần quan trọng trong quản lý rủi ro an ninh mạng trong thập kỷ qua. Theo Munich Re, thị trường bảo hiểm an ninh mạng đã tăng gần gấp 3 lần về quy mô trong 5 năm qua và dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên khoảng 29 tỉ USD vào năm 2027.

Mặc dù bảo hiểm an ninh mạng giúp nâng cao khả năng phục hồi, Munich Re cảnh báo rằng khả năng chịu rủi ro của ngành bảo hiểm có những giới hạn tự nhiên.

Ông Juergen Reinhart, chuyên gia an ninh mạng tại Munich Re, nói rõ khu vực tư nhân không thể xử lý những rủi ro an ninh mạng mang tính hệ thống nghiêm trọng nhất, như sự cố mất hạ tầng quan trọng hoặc thiệt hại do chiến tranh mạng.

Theo https://tuoitre.vn/ai-tao-sinh-lam-tang-nguy-co-tan-cong-mang-toan-cau-20240405140504546.htm