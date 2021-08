Xử lý nghiêm 3 thanh niên xúc phạm lực lượng tại chốt kiểm dịch

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế và xác minh, làm rõ 3 đối tượng gồm: Phạm Thế Minh (sinh năm 1994, thường trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương); Trần Văn Nam (sinh năm 1994, thường trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1992, thường trú tại xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã Lê Thiện; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện An Dương và phối hợp với lực lượng Công an huyện An Dương hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sáng 3-8, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng thông tin, tối 31-7 tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Cầu Bồng, thuộc địa bàn thôn Cữ, xã Lê Thiện, huyện An Dương, có 3 thanh niên điều khiển 2 mô tô đi từ hướng địa phận xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào địa phận huyện An Dương, có đi qua chốt kiểm soát. Khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu dừng xe và khai báo y tế theo quy định, những thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh của tổ kiểm soát, không thực hiện khai báo y tế theo quy định; đồng thời có hành vi lăng mạ, xúc phạm các lực lượng làm nhiệm vụ và xô xát với cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

GIA KHÁNH (SGGPO) https://www.sggp.org.vn/xu-ly-nghiem-3-thanh-nien-xuc-pham-luc-luong-tai-chot-kiem-dich-751276.html