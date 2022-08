Xét xử nhóm vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Bị cáo Lê Duy Linh (bìa trái, hàng đầu) cầm đầu nhóm vận chuyển trái phép với số lượng lớn gây xôn xao dư luận vừa qua – Ảnh: BỬU ĐẤU

9 bị cáo gồm Lê Duy Linh, Trần Văn Thức, Nguyễn Minh Thiệt, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Minh Cẩm Chướng, Lê Văn Thành, Huỳnh Văn Lý và Nguyễn Y Fin thực hiện và vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” do Lê Duy Linh (39 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) cầm đầu.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 15-8-2020, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an huyện Tân Hồng và Công an xã Tân Phước bắt quả tang Nguyễn Văn Thái lái ôtô 7 chỗ, vận chuyển trái phép 45,3kg ma túy (hơn 7kg heroin, 10kg Methamphetamine; 11,3kg MDMA và gần 17kg Ketamine) từ Trường tiểu học Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng đến TP.HCM để giao cho người khác (không xác định được lai lịch).

Qua truy xét, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp lần lượt bắt giữ Linh, Thức, Hiếu, Y Fin, Chướng, Thành. Còn Thiệt và Lý ra đầu thú. Tất cả các bị cáo tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy đều vì động cơ tư lợi nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Ngoài ra, các bị cáo còn khai từ giữa tháng 6-2020 đến trước khi bị bắt quả tang (ngày 15-8-2020), Linh đã tổ chức, điều hành 8 bị cáo khác vận chuyển ma túy qua biên giới Campuchia – Việt Nam trót lọt 13 lần, mỗi lần 1-3 balô, trọng lượng 20-45kg. Trong đó, Thức tham gia 14 lần, Thiệt và Chưởng 13 lần, Thái 7 lần, Hiếu và Lý 4 lần, Thành và Fin 3 lần.

Khi thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Duy Linh, khám xét chỗ ở của Linh tại phòng 317, khách sạn Đ.X., TP Long Xuyên, An Giang, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện thu giữ 142,564g ma túy các loại.

Quá trình phạm tội, các bị cáo đã thu lợi bất chính, trong đó Lê Duy Linh hưởng lợi 497 triệu đồng và 2.500 USD. Linh chia cho các đồng phạm 119 triệu đồng, còn lại 377 triệu đồng; Trần Văn Thức 72,5 triệu đồng, Thiệt 22 triệu đồng, Thái 16,8 triệu đồng, Hiếu 11 triệu đồng, Chướng 10 triệu đồng, Thành 7,2 triệu đồng, Lý 7,2 triệu đồng, Y Fin được 2,4 triệu đồng.

