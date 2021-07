Xét nghiệm cả triệu người mỗi ngày sao cho hiệu quả?

Người dân phường 9, quận 3 xếp hàng tại điểm Trường tiểu học Kỳ Đồng chờ xét nghiệm ngày 1-7Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Theo kế hoạch, việc lấy mẫu diện rộng được thực hiện đồng loạt tại TP Thủ Đức và các quận 1, 3, Bình Thạnh…

Mở rộng quy mô xét nghiệm tại các nơi có nguy cơ cao nhằm truy F0 trong cộng đồng, ngăn dịch bệnh lây lan, song vấn đề là phải đảm bảo giãn cách và có kết quả nhanh mới có hiệu quả chống dịch.

Chia theo giờ, tránh tập trung đông

Mặc dù đến 10h ngày 1-7 mới đến giờ hẹn lấy mẫu xét nghiệm, khoảng 9h30 hàng trăm người dân đã có mặt tại UBND phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) xếp hàng để khai báo y tế, chờ lấy mẫu.

Bên trong trụ sở, lực lượng dân quân, công an túc trực, hướng dẫn người dân khai báo y tế, ngồi theo ghế xếp sẵn để giữ khoảng cách. Tuy nhiên, đến 10h30 việc lấy mẫu vẫn chưa diễn ra. Nhiều người già được nhắc nhở về nhà nghỉ ngơi vì thời tiết quá nắng.

11h, UBND phường thông báo người dân về nhà, 13h quay lại. Đến 13h, lực lượng y tế nhanh chóng có mặt, người dân bắt đầu quay trở lại điểm lấy mẫu, phường đã bố trí 2 hàng ghế, hướng dẫn người dân nên việc lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, người dân không tập trung đông.

Trong khi đó, đại diện UBND phường 9, quận 3 cho biết người dân tại khu phố 2, 4 được lấy mẫu trong ngày 1-7.

Dự kiến khoảng 14.000 người (65% tổng dân phường 9) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 1 đến 3-7. UBND phường đã thông báo đến từng hộ dân, đến lấy mẫu xét nghiệm vào khoảng thời gian đã sắp xếp phù hợp để tránh tập trung đông đúc.

Ngoài ra, khuôn viên để lấy mẫu xét nghiệm và chỗ để xe cho mọi người cũng được bố trí 2 cửa ra vào khác nhau, tránh việc dồn ứ.

Chiều cùng ngày, 1.500 người dân khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 được lấy mẫu tại công viên 23-9. Cơ quan chức năng chia ra 3 tổ, yêu cầu người dân xếp thành hàng, mỗi đợt 15 người.

Theo kế hoạch, khoảng 150.000 người ở quận 1 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, phường Phạm Ngũ Lão xét nghiệm toàn bộ người dân (15.000 người) trong khoảng 5 ngày tại công viên 23-9.

Ngồi xếp hàng giữ khoảng cách chờ lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư Bộ Công an (phường An Khánh, TP Thủ Đức) – Ảnh: NHẬT THỊNH

Khâu cung ứng mẫu bị chậm

UBND TP Thủ Đức đã triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại 34 phường, dự kiến lấy hơn 600.000 mẫu xét nghiệm. Nguyên tắc lấy mẫu là lấy mẫu gộp 10. Các phường sử dụng lại các khu vực bỏ phiếu bầu cử vừa qua để làm điểm lấy mẫu.

Riêng các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, phường phải hướng dẫn và cử 1 cán bộ cùng lực lượng công an, quân sự hỗ trợ công tác lấy mẫu tại doanh nghiệp.

Ông Hoàng Tùng – chủ tịch UBND TP Thủ Đức – cho biết người dân được thông báo theo từng tổ, khu phố và chia ra những khung giờ phù hợp, tránh tình trạng tụ tập đông.

Ông Tùng khuyến nghị người dân từng địa bàn dân cư phải liên hệ với chính quyền địa phương để biết được khu phố của mình sẽ được lấy mẫu vào thời điểm cụ thể nào, nhằm đảm bảo giãn cách.

Giải thích về việc sáng 1-7 một số khu vực 1 (quận 2 cũ) hoãn hoặc chậm triển khai lấy mẫu xét nghiệm, ông Hoàng Tùng cho biết nguyên nhân do khâu cung ứng vật tư bị chậm. Đến chiều 1-7, người dân toàn khu vực 1 đã có thể lấy mẫu xét nghiệm đúng tiến độ.

Từ ngày 2-7, Thủ Đức tập trung lấy mẫu xét nghiệm tại 9 phường thuộc khu vực 1 như: An Phú, An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Thủ Thiêm…

Làm các thủ tục để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Trường tiểu học Kỳ Đồng (quận 3, TP.HCM) – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Dân mong sớm được trả kết quả xét nghiệm

Trong kế hoạch tổ chức đợt cao điểm để kiểm soát tình hình dịch COVID-19 ban hành ngày 28-6, UBND TP.HCM xác định ưu tiên xét nghiệm kiểm tra theo chuỗi tiếp xúc gần, có nguy cơ lây nhiễm cao với phương châm “thần tốc, có trọng tâm, trọng điểm”, có kết quả xét nghiệm trong vòng 12 giờ.

Tuy nhiên kết quả này chỉ áp dụng đối với các trường hợp mẫu xét nghiệm ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Nhiều người dân lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng mong được thông báo kết quả sớm để an tâm, có kết quả sớm thì việc truy vết, khoanh vùng mới hiệu quả.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện UBND phường 9, quận 3 cho biết chưa nắm rõ thời gian trả kết quả cho người dân. Với số lượng lớn người dân được lấy mẫu như hiện nay thì khó để nay mai có kết quả ngay được.

Hiện ngành y tế TP cũng chưa công bố thời điểm, cách thức, có hay không trả kết quả xét nghiệm đến người dân.

Lùi thời điểm lấy mẫu vì công nhân tập trung đông Chiều 1-7, rất đông công nhân thuộc các công ty tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) đã có mặt tại tòa nhà Marvell để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chị Hoàng Anh cho biết chị được thông báo đến lấy mẫu vào lúc 18h30. Sau giờ tan ca, chị Hoàng Anh và nhiều công nhân đã đến để lấy mẫu. Cao điểm có lúc công nhân đứng đợi tràn ra đường. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng phải thông báo cho mọi người trở về để quay lại lấy mẫu sau. Bên trong tòa nhà, lượng người ngồi đợi cũng đông đúc và sau đó được thông báo bác sĩ không tới nên sẽ lấy mẫu tại địa điểm khác. LÊ PHAN

