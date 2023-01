Xe tăng xịn sẽ giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường?

Xe tăng M1A1 Abrams tại Latvia năm 2021 – Ảnh: REUTERS

Vì sao xe tăng quan trọng với Ukraine?

Ukraine cần thời gian

Hôm 25-1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Đây là động thái quan trọng cho tiềm năng về một đợt tiếp viện xe tăng đồng loạt của phương Tây cho Ukraine, vì thỏa thuận xuất khẩu của Đức buộc Berlin phải phê chuẩn trước khi các nước khác có thể cung cấp xe tăng Leopard cho Kiev, theo báoThông tin của phía Đức trùng với động thái của Mỹ cùng ngày, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã nhất trí cung cấp 31 chiếc xe tăng M1 Abrams cho Ukraine. Theo thống kê của, các thông tin công khai tới nay cho thấy Ukraine đang kỳ vọng có 31 chiếc M1 Abrams từ Mỹ, 14 chiếc Leopard 2 từ Đức, 14 chiếc Leopard 2 từ Ba Lan, và 14 chiếc Challenger 2 từ Vương quốc Anh.Trên chiến trường Ukraine hiện nay, xe tăng đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu chọc thủng phòng tuyến của Nga để giành lại lãnh thổ. Các quan chức Ukraine tin rằng khoảng 300 chiếc xe tăng tiên tiến nhất từ phương Tây, đặc biệt các mẫu như Leopard và Abrams, sẽ cho phép Ukraine thay đổi cục diện chiến sự. Về lý thuyết, lực lượng xe tăng mạnh mẽ sẽ giúp Ukraine giành lại lãnh thổ trên đất liền tại Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia. Khu vực miền nam Ukraine cũng được đánh giá có địa hình bằng phẳng, phù hợp với xe tăng. Bên cạnh đó, xe tăng cũng hỗ trợ tuyến phòng thủ của Ukraine trước các đợt tấn công của Nga trong năm nay. Với những chiếc xe tăng tiên tiến, Ukraine hy vọng sẽ triển khai tốt các hoạt động kết hợp với bộ binh và pháo binh khi tái chiếm lãnh thổ. Phương Tây cũng tin rằng xe tăng Mỹ, Đức và Anh hiện nay tốt hơn so với các phương tiện của Nga.Đức và Mỹ đã chần chừ trong quyết định gửi xe tăng cho Ukraine. Về lý thuyết, đây là động thái có thể khiến căng thẳng giữa các nước phương Tây và Nga leo thang. Sự đoàn kết của phương Tây trong vấn đề xe tăng cũng gợi lên cảm giác cuộc chiến Ukraine đang mở rộng thành Mỹ – châu Âu đấu với Nga. Sự cẩn trọng của phương Tây đã khiến Ukraine sốt ruột. Trong khi Kiev cần thêm nhiều xe tăng tiên tiến trên chiến trường, yếu tố thời gian chuyển giao đóng vai trò quyết định, như tuyên bố gần đây của Tổng thống Volodymy Zelensky. Phát biểu hôm 25-1, sau khi có tin Mỹ sẽ gửi xe tăng cho Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh điểm then chốt giúp Ukraine chống lại Nga là. Một trong những lý do khiến Kiev muốn được tiếp viện xe tăng Leopard từ sớm vì đây là loại xe tăng hiện đại nhưng dễ vận hành và dễ bảo trì hơn so với Abrams của Mỹ. Báodẫn lời một số quan chức quân đội Ukraine cho rằng chỉ mất tầm một tháng cho việc huấn luyện đội xe tăng của nước này. Một số khác cho rằng thời gian huấn luyện tiêu tốn từ 7 tới 11 tuần. Các quan chức Mỹ trong khi đó cho biết quá trình mua xe tăng Abrams sẽ mất vài tháng, đồng nghĩa sẽ vài tháng nữa Ukraine mới có xe. Phía Mỹ cũng lưu ý thời gian huấn luyện của Abrams sẽ dài hơn do loại xe tăng này tinh vi hơn. Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu “chương trình huấn luyện toàn diện” cho lính Ukraine sử dụng Abrams, vốn dĩ đòi hỏi khả năng bảo trì đáng kể một khi đã được triển khai. Các đợt tập luyện này sẽ diễn ra bên ngoài Ukraine. Theo Nhật Đăng (tuổi trẻ Online) https://tuoitre.vn/xe-tang-xin-se-giup-ukraine-thay-doi-cuc-dien-chien-truong-20230127120357019.htm