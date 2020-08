Trước biến động của giá xăng dầu thế giới, nhà điều hành quyết định tăng mạnh chi quỹ bình ổn để giữ ổn định giá xăng dầu.

Giá xăng dầu được giữ ổn định, chỉ xăng RON95 tăng 200 đồng – Ảnh: N.HIỂN

Thông tin vừa được Bộ Công thương công bố, cho biết sẽ trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng dầu.

Cụ thể không trích lập với xăng E5RON92, xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít so với 200 đồng/lít; dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, so với kỳ trước là 500 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, so với kỳ trước 300 đồng/lít và dầu mazut là 100 đồng/kg so với 300 đồng/kg kỳ trước.

Tuy nhiên, tăng chi sử dụng Quỹ bình ổn với xăng E5RON92 lên mức 1.295 đồng/lít (kỳ trước 932 đồng/lít), RON95 670 đồng/lít so với 479 đồng/lít; dầu hỏa và dầu diesel về mức 0 đồng, dầu mazut 453 đồng/kg.

Như vậy, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng E5RON92 và dầu mazut giữ ổn định, giá dầu diesel giảm 250 đồng/lít, dầu hỏa giảm 82 đồng/lít và giá xăng RON95 tăng 192 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích lập và chi Quỹ bình ổn, giá xăng E5RON92 trên thị trường được quy định không cao hơn 14.409 đồng/lít, xăng RON95 không cao hơn 15.114 đồng/lít, dầu diesel không cao hơn 11.961 đồng/lít, dầu mazut không cao hơn 11.183 đồng/lít.

Nhà điều hành cho biết các biện pháp điều hành trên nhằm hỗ trợ thị trường, người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh tác động dịch COVID-19 và giá xăng dầu thế giới có diễn biến tăng trong chu kỳ 15 ngày qua.

Thời gian trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, điều chỉnh giá bán là kể từ 15h chiều 27-8.

Theo N.A