Xác minh hai ôtô trùng biển số 'chạm mặt' ở Bình Thuận

Hai ôtô trùng biển số ở Bình Thuận – Ảnh: A.X.

Trước đó, ngày 20-3, hai ôtô có cùng biển số, loại xe “chạm mặt nhau” tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, chỉ khác màu sơn. Nhiều người dân sau đó đã báo cho Công an huyện Tánh Linh.

Trưa 21-3, trao đổi vớimột lãnh đạo Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) xác nhận có vụ việc phát hiện hai ôtô trùng biển số 51G – 319.87 xuất hiện trên địa bàn. Lãnh đạo này cho biết hiện các lực lượng chức năng đang xác minh, giám định xe để phân biệt và xử lý theo quy định. Do loại xe của hai chiếc giống nhau nên Công an huyện Tánh Linh phải tiến hành tra cứu số khung, số máy để xác định.Lực lượng cảnh sát giao thông đã đến hiện trường đưa hai chiếc xe này về trụ sở của Công an huyện Tánh Linh. Theo tìm hiểu, xe đã đăng ký mang biển số trên là Toyota Innova, sản xuất năm 2017; chủ xe là ông H.A.P., địa chỉ ở phường 14, quận 11, TP.HCM. Theo Đức Trong – Minh Hòa https://tuoitre.vn/xac-minh-hai-oto-trung-bien-so-cham-mat-o-binh-thuan-20220321130656983.htm