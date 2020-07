Rạng sáng 2-7, ở vòng 32 Giải ngoại hạn Anh (Premier League), Chelsea để thua ngược West Ham 2-3 trên sân khách trong ngày tiền vệ Willian lập cú đúp bàn thắng.

Willan tỏa sáng với 2 bàn thắng nhưng vẫn không thể giúp Chelsea có điểm – Ảnh: REUTERS

Tomas Soucek ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho West Ham – Ảnh: REUTERS

Yarmolenko ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho West Ham – Ảnh: REUTERS

Aubameyang tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Norwich – Ảnh: REUTERS

Trận này Chelsea cầm bóng vượt trội so với West Ham (Chelsea cầm bóng 71%) nhưng các học trò HLV Frank Lampard lại thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà. Thậm chí Chelsea còn bị West Ham sút tung lưới trước ở phút 36 sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải. Nhưng VAR đã can thiệp với tình huống bắt lỗi việt vị Tomas Soucek, cứu cho Chelsea một bàn thua. Không những thoát thua Chelsea còn tìm được bàn mở tỉ số ngay sau đó nhờ nỗ lực đi bóng của Christian Pulisic.Phút 41, từ pha lên bóng bên cánh trái, Christian Pulisic cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị hậu vệ Issa Diop đốn ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Willian đã dễ dàng đánh bại thủ thành Lukasz Fabianski, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0. Bị thủng lưới, West Ham dồn đội hình lên đáp trả và đã tìm được bàn gỡ ngay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao. Phút 45+2, từ quả phạt góc bên cánh phải, Tomas Soucek chọn điểm rơi chính xác bật cao thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Kepa từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho West Ham. Đầu hiệp 2 West Ham lại gây bất ngờ với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 sau pha dàn xếp tấn công ở trung lộ. Cầu thủ ghi bàn thứ 2 cho West Ham là Michail Antonio với pha đệm bón cận thành sau đường chuyền của Jarrod Bowen.Không muốn rời sân tay trắng, Chelsea gia tăng sức ép trong những phút còn lại và tiền vệ Willian một lần nữa tỏa sáng với pha đá phạt đẳng cấp từ cự li hơn 20m ở phút 72, quân bình tỉ số 2-2 cho Chelsea. Tuy nhiên do mải mê đẩy cao đội hình tìm thêm bàn thắng ở cuối trận, Chelsea đã dính đòn ‘hồi mã thương’ của đội chủ nhà. Phút 89, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Michail Antonio tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Chelsea cho Andriy Yarmolenko thoát xuống. Trong tư thế đối mặt, Yarmolenko đã dễ dàng đánh bại thủ thành Kepa, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho West Ham. Thua trận này Chelsea xếp thứ tư với 54 điểm và chỉ còn hơn đội xếp sau Manchester United 2 điểm.Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal đã sống lại hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi đè bẹp đội cuối bảng Norwich City 4-0 trên sân nhà. Các bàn thắng của Arsenal được ghi do công: Pierre-Emerick Aubameyang (33’, 67’), Granit Xhaka (37’) và Cedric Soares (81’). Thắng trận này Arsenal có trong tay 46 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ tư Chelsea xuống còn 8 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Theo T.VĨ