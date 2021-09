WHO theo dõi biến thể SARS-CoV-2 có khả năng kháng vaccine

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi biến thể mới B.1.621 của virus SARS-CoV-2, còn gọi là biến thể Mu, bùng phát ở Colombia hồi tháng 1 đầu năm. WHO phân loại đây là “biến thể đáng quan tâm” do chứa các đột biến có khả năng kháng vaccine, cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ chúng.