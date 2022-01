WHO: Nguy cơ xuất hiện biến thể mới lây lan cao hơn Omicron

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO, cảnh báo, không nên nghĩ rằng virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục biến đổi thành các chủng nhẹ hơn và người bị mắc có triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó. Bà nói: “Không có gì đảm bảo điều đó mặc dù ai cũng hy vọng như vậy”. Theo chuyên gia của WHO, biến chủng tiếp theo của Covid-19 có khả năng né tránh vaccine nhiều hơn, khiến các loại vaccine hiện có thậm chí còn kém hiệu quả hơn. Trước đó, vào ngày 25-1, Pfizer/ BioNTech đã bắt đầu thử nghiệm một loại vaccine nhắm mục tiêu cụ thể vào biến thể Omicron vì lo ngại rằng các mũi tiêm hiện tại không chống lại được biến thể này.

KHÁNH MINH https://www.sggp.org.vn/who-nguy-co-xuat-hien-bien-the-moi-lay-lan-cao-hon-omicron-791118.html