WHO dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc trong năm 2022

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO – Ảnh: AFP

Trong chương trình hỏi đáp trực tuyến của WHO vào ngày 15-12, bà Kerkhove cho biết thế giới sẽ có đủ phương tiện để vượt qua đại dịch COVID-19 trong năm 2022. "2022 là năm chúng ta có thể kết thúc đại dịch COVID-19. Hiện đã có các công cụ. Chúng ta có thể khiến COVID-19 không còn gây chết chóc nữa". Theo Hãng tin Sputnik News, vào tháng 10, WHO đã khởi động chiến lược phủ vắc xin toàn cầu vào giữa năm 2022, trong đó họ vạch ra nhiều hành động nhằm đạt được tỉ lệ tiêm chủng 70%. Ngày 14-12, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vắc xin hiện nay suy giảm hiệu quả trước biến thể Omicron. Theo Hãng tin Reuters, WHO cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ nhanh "chưa từng thấy" và vắc xin vẫn là công cụ hạn chế đáng kể nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.Về tổng thể, WHO đánh giá rủi ro từ biến thể Omicron là "vẫn còn rất cao" và cho biết cần nhiều dữ liệu để đánh giá rõ hơn về khả năng lẩn tránh miễn dịch ở người đã tiêm vắc xin hay từng nhiễm COVID-19 của biến thể Omicron. Một số nhà sản xuất vắc xin đã tuyên bố đang thử nghiệm điều chỉnh vắc xin để chống lại biến thể mới. Omicron lần đầu được ghi nhận ở Nam Phi vào cuối tháng 11. Tuần trước, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết Omicron là nguyên nhân gây ra hầu hết các ca mắc mới trên cả nước. Ngày 12-12, Tổng thống Ramaphosa mắc COVID-19 dù đã tiêm phòng đầy đủ. Cho tới nay, biến thể Omicron đã xuất hiện ở 77 quốc gia.