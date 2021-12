Vụ truy sát Quân 'xa lộ': Nữ Việt kiều phủ nhận chủ mưu, nói say không biết gì

Bị cáo Võ Thùy Linh – Ảnh: NHẬT THỊNH

Tại phần thủ tục phiên tòa, Võ Thùy Linh (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Việt kiều Úc) đề nghị hoãn phiên tòa vì sức khỏe giảm sút nhiều sau khi bị COVID-19, hiện thấy “chóng mặt, khó thở”. Sau khi hội ý, HĐXX thông báo tiếp tục làm việc, cho phép Linh được ngồi trong quá trình xét xử.

Tại tòa, Linh cho rằng cáo trạng quy kết không đúng như lời khai tại cơ quan điều tra. Linh phủ nhận vai trò chủ mưu vụ án, không thừa nhận gọi người tới chém Quân “xa lộ” và không hứa hẹn “lo hết” nếu có chuyện gì xảy ra.

Linh khai quen biết bà Lê Thị Tuyết khi bị cáo ở Úc và sau đó Linh được Lê Công Tuấn Anh ủy quyền thay mặt ông Tuấn Anh liên hệ với bà Thủy giải quyết tranh chấp mua bán nhà. Linh cho rằng mình mới ở nước ngoài về không quen biết bị hại cũng như không có mâu thuẫn.

Linh cho biết hôm xảy ra vụ án Linh đã uống rất say phải có người dìu ra xe và không thể nói chuyện nổi. Bị cáo đi cùng một người đàn ông tên Nhàn (Linh quen trước đó nhưng không biết lai lịch), ra đến ngã tư Bình Thái thì Nhàn xuống xe. Do bị cáo quá say nên không biết chuyện gì xảy ra. Bị cáo chỉ hạ kính xuống hỏi “có chuyện gì vậy” thì 1 người nói “lát nữa trên đường đi Vũng Tàu sẽ kể cho bà nghe”.

Khi tới Vũng Tàu, Linh gọi cho anh trai mang quần áo cho mình do thời điểm gây án cơ thể mình rất to nên quần áo mua ngoài không thể mặc vừa. Linh phủ nhận việc nói cho anh trai biết đã chém Quân “xa lộ”.

Bị cáo Nguyễn Tiến Minh Tài (39 tuổi) khai chưa gặp bị hại và cũng không có mâu thuẫn gì với bị hại. Bị cáo Tài khai trước khi gây án, Linh nói với cả nhóm “tụi em cứ làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết”.

Một số bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, còn một số bị cáo khác cho rằng chỉ vào can ngăn chứ không tham gia chém ông Quân hoặc chỉ chém một nhát vào tay chứ không phải vào vai. Hầu hết các bị cáo đều khai không quen biết và không có mâu thuẫn gì với ông Quân.

Chiều cùng ngày, sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra cho Cơ quan điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết mới trong phần xét hỏi.