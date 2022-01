Vụ án 39 năm không tìm ra hung thủ: Công an mời con nạn nhân làm việc về nội dung bồi thường

Anh Đỗ Thanh An (phải) – Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Đã bắt được người bị tố cáo?

Theo lời anh An, sau khi anh gửi đơn yêu cầu bồi thường với tư cách là con trai của nạn nhân Phan Thị Khanh thì điều tra viên phụ trách vụ án đã gửi giấy mời anh lên làm việc. Tại buổi làm việc, điều tra viên xác nhận lại các nội dung anh An yêu cầu bồi thường, trong đó có việc yêu cầu trả lại vật chứng của vụ án là 1,6 lượng vàng. Tuy nhiên, điều tra viên cho biết hiện nay không thu hồi được vật chứng của vụ án.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sau buổi làm việc, anh Đỗ Thanh An nói trong quá trình làm việc, điều tra viên cho biết đã bắt được hung thủ giết chết mẹ anh, đó chính là người anh An đã truy tìm và tố cáo bấy lâu nay. Do người này đã thay đổi họ tên thành Lê Minh Sơn và đổi họ tên cho các con, đổi tên cho vợ như một gia đình mới nên việc truy tìm người này đối với công an gặp nhiều khó khăn.

Công an cũng cho biết, con trai ruột của người bị tố cáo là L.T.H. cũng đã có liên hệ với Công an Bình Thuận và trao đổi về các khoản bồi thường cho bị hại, nhưng công an cũng cho biết có những người con khác của Lê Minh Sơn không đồng ý bồi thường.

Con trai nạn nhân: Hãy bồi thường cho tôi một người mẹ!

Trong buổi làm việc, khi biết Lê Minh Sơn đã bị bắt nhưng gia đình, con cái người này không đồng ý bồi thường thì anh An nói: “Do công an yêu cầu tôi kê ra các khoản thiệt hại nên tôi kê ra thôi, chứ thực lòng tôi chỉ muốn người ta trả cho tôi một bà mẹ”.

Đây là vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 31-7-1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), với nạn nhân Phan Thị Khanh. Số vàng bị kẻ giết người cướp đi lúc ấy là 1,6 lượng.

Sau đó công an bắt ông Võ Tê, một người dân sống tại địa phương, nhưng sau 5 tháng tạm giam, khởi tố điều tra mà không có căn cứ kết tội nên công an đã thả ông Tê mà không có quyết định đình chỉ bị can.

Trong khi công an bắt ông Tê thì dư luận tại địa phương cho rằng hung thủ thực sự giết bà Phan Thị Khanh là Trương Đình Khôi (tên thường gọi là Chi) bởi trước đó gia đình Khôi rất nghèo, đến tiền mua thuốc cho con trai đầu bị bệnh cũng không có, phải ở nhờ nhà ông Phan Thanh (anh em cọc chèo với Khôi, ông Thanh là em ruột bà Khanh) nhưng sau đó Khôi lại có tiền sắm ghe, vàng, tiền…

Sau khi vụ án xảy ra, Khôi là người đi báo án, sau khi tổ chức đám tang cho bà Khanh xong thì vợ chồng Khôi biến mất khỏi địa phương. Sau đó công an Bình Thuận đã đi tìm Khôi nhưng chỉ thu được chiếc chứng minh nhân dân do Khôi đã đưa cả gia đình bỏ trốn khi nhận ra điều tra viên của vụ án.

Sau này, Khôi thay tên đổi họ thành Lê Minh Sơn, đăng ký hộ khẩu tại Bình Định và đổi tên vợ con sống tại nhiều nơi như Phan Thiết, TP.HCM… để lẩn trốn pháp luật.

Anh Đỗ Thanh An là con ruột của bà Khanh. Khi mẹ bị giết anh mới 6 tuổi, nhưng khi lớn lên nghe hàng xóm nói về hung thủ giết mẹ mình chính là người quen của cậu ruột, anh đã âm thầm thu thập chứng cứ, tố cáo lên Công an Bình Thuận và Bộ Công an suốt hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, gần đây Bộ Công an mới vào cuộc và người bị tố cáo mới bị bắt.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã nhiều lần liên hệ với Công an Bình Thuận đề nghị làm việc về vụ án, tuy nhiên Công an Bình Thuận chưa phản hồi. Về việc đã bắt được hung thủ của vụ án hay chưa, Công an Bình Thuận đến nay cũng không trả lời báo Tuổi Trẻ.

