Vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy: Khởi tố 57 vụ án, 129 bị can

Số ma túy công an thu giữ trong các tuýp kem đánh răng – Ảnh: Hải quan TP.HCM

Ngày 31-5, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết liên quan vụ trong hành lý bốn tiếp viên hàng không có ma túy, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội “mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm”.

Xử lý hành chính 37 đối tượng; thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định: từ giữa năm 2022 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã mua bán hơn 109.000 viên thuốc lắc, 80kg kentamine, ma túy đá và 3.000 gói nước vui (dạng ma túy mới) với tổng số tiền giao dịch hơn 52 tỉ đồng.

Trước đó, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM huy động nhiều lực lượng của các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phát hiện vào ngày 16-3.

Công an TP.HCM và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16-3 do các nữ tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam và phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng… của cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp.

Đối tượng này lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau đó, sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đối tượng tại TP.HCM và Bình Dương.

Ma túy sau đó được chia nhỏ, tiêu thụ tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác, không liên quan đến các nữ tiếp viên nêu trên.

