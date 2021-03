Trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay, các rào cản về kiểm dịch, di chuyển có thể khiến mơ ước của vận động viên tiêu tan.

Phải được tiêm vắcxin phòng COVID-19, Vũ Thành An (phải) và các VĐV đấu kiếm Việt Nam mới có thể đến Hàn Quốc dự vòng loại Olympic – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hàng loạt liên đoàn thể thao quốc tế đã công bố lịch thi đấu trở lại vòng loại Olympic Tokyo 2021. Tuy nhiên khó khăn về đường bay, yêu cầu khắt khe về y tế đang khiến nhiều VĐV Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể tham dự được các giải đấu, thực hiện giấc mơ Olympic.

Chẳng hạn như môn bắn súng, từ ngày 18 đến 24-3 vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo sẽ diễn ra tại Ấn Độ. Nhưng hiện hàng không chỉ có đường bay đến New Delhi, còn ngược lại thì không. Nếu bay được sang thi đấu mà không thể bay về thì thật… trớ trêu.

Hi vọng vào Quốc Cường

Bắn súng đã mang về thành tích tuyệt vời cho thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên giành được 1 HCV, 1 HCB Olympic. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vì thế đã trở thành huyền thoại của thể thao Việt Nam sau Olympic Rio 2016. Nhưng ở thời điểm này dù vẫn tập luyện và tham gia công tác huấn luyện, Hoàng Xuân Vinh đã chính thức tạm dừng giấc mơ Olympic. Anh cũng sẽ không tham dự thi đấu tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

Vì vậy, hi vọng giành vé đến Olympic Tokyo của bắn súng Việt Nam được đặt lên vai xạ thủ Trần Quốc Cường. Hiện Quốc Cường đang đứng thứ 17 thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Nếu vào top 16 tại giải đấu vòng loại Olympic ở Ấn Độ trong tháng 3 này, Quốc Cường sẽ có mặt tại Tokyo.

Ngày 3-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Nhung – phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam – cho biết lo lắng lớn nhất lúc này là việc làm sao di chuyển được đến Ấn Độ để thi đấu. Hiện đường bay từ Hà Nội đến Ấn Độ thì có, nhưng chặng bay về thì không. Nếu sang Ấn Độ thi đấu mà mắc kẹt tại đó thì không được.

“Chúng tôi như ngồi trên đống lửa vì đây cũng là cơ hội cuối cùng để bắn súng Việt Nam có hi vọng giành vé đến Olympic”, bà Nhung nói.

Hàn Quốc yêu cầu VĐV phải tiêm vắcxin COVID-19

Đấu kiếm cũng là môn chưa có VĐV giành được vé đến Olympic Tokyo. Theo thông báo của Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế, ngày 27-3 tại Hungary sẽ diễn ra giải vòng loại tích điểm. Dù vậy, vì thủ tục quá gấp gáp nên nhiều khả năng đội tuyển đấu kiếm Việt Nam không thể tham dự giải đấu này. Niềm hi vọng được đặt vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á diễn ra vào nửa cuối tháng 4 tại Hàn Quốc.

Trả lời Tuổi Trẻ, HLV trưởng đội tuyển đấu kiếm Việt Nam Phạm Anh Tuấn cho biết: “Vô cùng khó khăn cho chúng ta khi Hàn Quốc yêu cầu các VĐV, HLV nhập cảnh vào quốc gia này phải có giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin phòng COVID-19 và giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam dự kiến cử 6 VĐV, 3 HLV (trong đó có 2 HLV nước ngoài) tham dự giải đấu tại Hàn Quốc. Ở nội dung cá nhân, châu Á chỉ có 6 suất ở 6 nội dung (3 nam, 3 nữ) kiếm liễu, kiếm ba cạnh, kiếm chém được tham dự Olympic nên sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt”.

Hiện Vũ Thành An là niềm hi vọng lớn nhất của đấu kiếm Việt Nam giành vé đến Olympic Tokyo ở nội dung tích điểm. Tuy nhiên, do nhiều khả năng không tham dự được giải đấu tích điểm cuối cùng tại Hungary nên Thành An và 5 VĐV khác đang hi vọng có thể đến Hàn Quốc để giành vé nội dung cá nhân. Thế nhưng với yêu cầu VĐV phải được tiêm vắc xin COVID-19, không biết Thành An và các đồng đội có thể thực hiện được giấc mơ Olympic hay không?

Ngoài ra nhiều môn khác như: vật, cử tạ, thể dục nghệ thuật, boxing, điền kinh… đã bắt đầu khởi động lại kế hoạch tổ chức vòng loại Olympic Tokyo. Riêng môn điền kinh, vào ngày 1 đến 2-5, Giải điền kinh tiếp sức vô địch thế giới sẽ diễn ra tại Ba Lan. Hiện đội tiếp sức hỗn hợp Việt Nam đang đứng thứ 17 thế giới nên nếu vào top 16 đội sẽ có cơ hội có mặt tại Olympic Tokyo. Thế nhưng việc sang châu Âu để tham dự giải đấu vào lúc này dường như là nhiệm vụ bất khả thi.

Hiện nay hàng trăm VĐV của thể thao Việt Nam đang nỗ lực tập luyện với ước mơ có mặt tại Olympic Tokyo. Thế nhưng trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay, các rào cản về kiểm dịch, di chuyển có thể khiến mơ ước của VĐV tiêu tan.

VĐV có thể được tiêm vắcxin sớm? Để tháo gỡ khó khăn, trong cuộc họp mới đây ông Trần Đức Phấn – phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, đã yêu cầu các bộ môn, vụ chuyên môn tổng hợp danh sách, lịch thi đấu vòng loại Olympic của các đội tuyển. Trên cơ sở đó, ngành thể thao sẽ lập danh sách các VĐV, HLV tham gia làm nhiệm vụ tại vòng loại Olympic Tokyo để trình các cơ quan chức năng xin được tiêm vắcxin COVID-19 sớm. Ông Hoàng Quốc Vinh – vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục Thể dục thể thao), cho biết: "Một số quốc gia như Ấn Độ yêu cầu VĐV, HLV đến tham dự các giải vòng loại Olympic phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Nếu không, khi đến sân bay sẽ phải thực hiện kiểm tra COVID-19, âm tính thì được thi đấu, còn dương tính sẽ phải cách ly. Có nước yêu cầu người nhập cảnh phải tiêm vắcxin trước đó rồi mới được nhập cảnh. Chúng tôi đang lập danh sách để trình lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao với hi vọng các VĐV, HLV làm nhiệm vụ tại vòng loại Olympic sẽ được tiêm vắcxin sớm để ra nước ngoài thi đấu". Theo KHƯƠNG XUÂN