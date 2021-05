Vỡ hụi 200 tỉ đồng, hơn 800 người khóc ròng

Ngày 4-5, Công an Bình Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ, xác minh vụ việc liên quan đến đường dây vỡ hụi gần 200 tỉ đồng do bà Lê Thị Lại (57 tuổi) ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam làm chủ.

Bị hại trong vụ vỡ hụi bao vây bà Lê Thị Lại – Ảnh: MAI THỨC

Bước đầu, đơn vị xác định có 865 người liên quan trong vụ vỡ hụi này.

Theo Công an Bình Thuận, trước đó vào tháng 10-2020, hàng trăm người dân đã tố giác bà Lại có dấu hiệu giật hụi rồi bỏ trốn. Đơn vị tổ chức xác minh và ra quyết định truy tìm bà Lại.

Đến ngày 12-1, bà Lại ra trình diện tại cơ quan công an.

Trong quá trình làm việc, bà khai nhận đã vay nợ từ 114 người dân ở địa phương, với tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng, lãi suất 2 – 3%/tháng, đến nay chưa trả xong.

Sau đó, bà cho 24 người khác vay lại theo lãi suất 3 – 6%/tháng, với tổng số tiền hơn 19,7 tỉ đồng. Đến nay, những người này chưa trả nợ cho bà.

Ngoài ra, từ năm 2005 đến nay bà Lại là chủ khoảng 300 dây hụi, với nhiều loại hình khác nhau để hưởng hoa hồng.

Thời gian đầu, bà thanh toán sòng phẳng nên người tham gia tin tưởng và tiếp tục chơi ngày càng nhiều.

Do những người chơi đều muốn chờ hốt chót, đồng thời bà Lại sợ mất uy tín nên tự mình hốt trước và chịu lỗ tiền.

Ban đầu, số tiền lỗ ít nên bà xoay xở bù được. Đến khi người chơi tham gia đông thì bà mất khả năng thanh toán.

Để đối phó tình huống trên, bà Lại chủ động đặt vấn đề với người chơi là lấy số tiền đang có tiếp tục tham gia choàng hụi để thu lợi.

Tin tưởng bà Lại có uy tín, những người chơi khi hốt hụi đều không lấy tiền mà tiếp tục chồng hụi bằng hình thức chuyển số tiền đang có sang tiền choàng hụi.

Đến khoảng tháng 10-2020, bà Lại mất khả năng thanh toán do có rất nhiều dây hụi kết thúc, người tham gia đồng loạt yêu cầu chồng hụi.

Lúc này, nhiều người cũng không đồng ý cho bà Lại vay hoặc tiếp tục tham gia choàng hụi.

Thời điểm phát giác vụ việc, bà Lại làm chủ hụi và chồng hụi với 865 người.

Trên cơ sở đơn tố cáo của những người tham gia, Công an tỉnh Bình Thuận xác định bà Lại có hành vi chiếm đoạt số tiền khoảng 200 tỉ đồng.

Công an Bình Thuận thông tin thêm đây là vụ việc phức tạp, xảy ra nhiều năm, liên quan nhiều người và số tiền nợ đặc biệt lớn nên cần có thời gian để tập trung xác minh làm rõ.

Đơn vị phải cân đối đầy đủ đầu vào đầu ra để xác định có hay không dấu hiệu của tội phạm. Nếu xác định có dấu hiệu của tội phạm, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định.

Do vậy, đến nay Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận vẫn đang tiếp tục làm rõ và chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.